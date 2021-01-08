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İrem Derici'den ihanet itirafı! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

08.01.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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İrem Derici'den ihanet itirafı! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programına konuk olan İrem Derici, ‘ihanet’ itirafında bulundu. “Ben de aldattım, hepsini değil ama" diyen İrem Derici, "Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım" itirafında bulundu.

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayın yapmaya başladı. Kaya'nın son konuğu ise ünlü şarkıcı İrem Derici oldu.

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'HINCIMI ALAMIYORUM, ALDATIYORUM'

Her söylediği ve yaptığıyla adından söz ettiren İrem Derici, özel hayatı hakkında yaptığı itiraflarla şaşırttı. Sevgililerini aldattığını itiraf eden ünlü şarkıcı, “Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor. Ne yapmış oluyorum şimdi? Hepsini aldatmadım ama. Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım. Ne zaman aldatsam, 3 ila 5 iş günü arasında o ilişki bitti" dedi.

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Derici, pandemi sürecinde sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini de söyledi:

'30 ADAM BEĞENİP KENARA ATIYORUM...'

“Mart ayından bu yana en büyük keyfim, ‘keşfet’te adam beğenmek. 30 adam beğeniyorum, kenara atıyorum. Ertesi gün ‘o beni basına söyler’, ‘bu sabahına beni eve yollar’ diye diye eliyorum, elde kalıyor sıfır.”

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SAHTE HESABIMDA TRABZONLU BİR KIZIM

Ünlü şarkıcı ayrıca sosyal medyada sahte hesaplar açtığını da anlattı: “Çok sahte hesabım var. Birinde Trabzon’da yaşayan 26 yaşında bir kızım. Kedim de var, adı Fısfıs. Muhabbet ediyorum takipçilerimle.”

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