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İrem Derici, derin göğüs dekolteli sahne kostümüyle olay oldu

29.10.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, Kırklareli'nin Babaeski isimli ilçesinde sahne aldı. Sevenleriyle buluşan İrem Derici, dekolteli kırmızı elbisesiyle olan karelerini sosyal medya sayfasından paylaşarak takipçilerinden beğeni topladı.

İrem Derici, derin göğüs dekolteli sahne kostümüyle olay oldu

Yaz sezonu boyunca sık sık tatil yapan ve konser veren İrem Derici, tatil esnasında paylaştığı bikinili ve mayolu fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelmişti.

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Derici, son olarak Babaeski'de hayranlarıyla buluştu. Sahneye kırmızı bir kostümle çıkan şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen sevenlerini bütün gece eğlendirdi.

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Derici, sosyal medya sayfasından sahnede olan karelerini sevenlerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Şarkıcının kırmızı elbiseli dans eden kadın emojisiyle birlikte "Ee bu kız benmişim" notunu düştüğü karelerine, çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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İrem Derici Instagram
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