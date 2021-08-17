MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici ile Cem Belevi’nin aşk yaşadığı iddia edildi

İrem Derici ile Cem Belevi’nin aşk yaşadığı iddia edildi

17.08.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pop müziğinin sevilen iki ismi İrem Derici ile Cem Belevi’nin aşk yaşadığı iddia edildi. Sık sık birlikte görüntülenen ve her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen ikilinin, ilişkilerini gizlediği ve Bodrum’da birlikte tatil yaptıkları iddia edildi.

İrem Derici ile Cem Belevi’nin aşk yaşadığı iddia edildi

Müzik dünyasının sevilen isimleri İrem Derici ile Cem Belevi’nin aşk yaşadığı iddia edildi. Sık sık birlikte görüntülenen ikilinin ilişkilerini sakladıkları iddia edildi. Gazete Magazin’in haberine göre; çift Bodrum’da baş başa tatil yapmış.

60fc36ba86b2442280d02aaa

CEM BELEVİ’NİN BİRCAN BALİ İLE BİRLİKTE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Cem Belevi'nin, 2019 yılında dünyaevine girdiği Avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz mart ayında sürpriz şekilde boşanan Bircan Bali ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü.

Cem Belevi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatıp "Çeşme'de denk geldik sohbet ettik Bircan Bali ile. İrem gibi o da sevdiğim tanıdığım bir arkadaşım" dedi.

İrem Derici ile Cem Belevi çifti geçtiğimiz günlerde Tan Taşçı’nın konserinde birlikte görüntülenmişlerdi.

1

İrem Derici’nin Instagram hesabından paylaştığı siyah mayolu fotoğrafına Cem Belevi’nin alev emojisi göndermesi gözlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitlediTaşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi
Koronavirüs haritasında korkutan artış! Bir kent alarm veriyorKoronavirüs haritasında korkutan artış! Bir kent alarm veriyor
Ünlü isimden yürek hoplatan pozlarÜnlü isimden yürek hoplatan pozlar
Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden'dan Afganistan açıklaması

Biden'dan Afganistan açıklaması

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Ağustos ayında şaşkına çeviren görüntü

Ağustos ayında şaşkına çeviren görüntü

Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması! "Gereğini yapacağız"

Fatih Terim'den Marcao ve Kerem açıklaması! "Gereğini yapacağız"

Afganistan'da CNN muhabirinin kıyafetine Taliban etkisi: Kurallar değişti

Afganistan'da CNN muhabirinin kıyafetine Taliban etkisi: Kurallar değişti

Takım arkadaşına yumruk attı, kırmızı kart gördü

Takım arkadaşına yumruk attı, kırmızı kart gördü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Cinsiyet değiştirme sürecinde çalıştığı işleri anlattı

Cinsiyet değiştirme sürecinde çalıştığı işleri anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.