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İrem Derici: Justin beni niye paylaşmış?

26.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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İrem Derici: Justin beni niye paylaşmış?

Şarkıcı İrem Derici, Kanadalı meslektaşı Justin Bieber'ın paylaştığı Hailey Baldwin'in fotoğrafını kendisine benzetti. Derici, gönderisinde, "Justin beni niye paylaşmış?" ifadelerini kullandı.

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı 33 yaşındaki İrem Derici, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Derici, şarkıcı Justin Bieber'ın yayınladığı Baldwin'in fotoğrafını kendisine benzettiğini belirtti.

Bieber'ın paylaşımına kendi sayfasında yer veren İrem Derici, "Justin beni niye paylaşmış?" ifadelerini kullandı.

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2018 yılında sürpriz bir şekilde model Hailey Baldwin ile evlenen Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eşinin fotoğrafına "Benim olduğuna inanamıyorum" notunu düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin, İrem Derici, Justin Bieber,
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