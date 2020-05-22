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İrem Derici: Kaslı esmer beğeniyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 15:12 | Son Güncelleme

İrem Derici, Hande Ataizi’nin Kenan İmirzalıoğlu’nun oyunculuğunu eleştirmesiyle ilgili "Benim tercihimi soruyorsanız ben kaslı, esmer beğeniyorum" dedi.

İrem Derici: Kaslı esmer beğeniyorum

İrem Derici önceki gün Nişantaşı'nda bulunan kuaföründen çıkarken görüntülendi.

Maskesiyle tanınmakta zorlanan şarkıcı, “Bu maske işi aslında işime geldi. Kuaföre yürüyene kadar 10 kişiyle fotoğraf çekilirdim. Şimdi kısa boylu bir kadın geçiyor diye kimse yüzüme bile bakmıyor. Siz bile zor tanıdınız” dedi. Derici'ye magazin muhabirleri Hande Ataizi'nin Kenan İmirzalıoğlu’nun oyunculuğunu eleştirmesini hatırlatarak kendisinin ne düşündüğünü sordu.

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Şarkıcı, “Çevirelim bakalım sokaktan birini, Kenan gibi rol yapabilecek mi? Benim tercihimi soruyorsanız ben kaslı, esmer beğeniyorum. Şaka bir yana ikisi de işlerini mükemmel yapan oyuncular. Ben ikisine de bayılıyorum.” cevabını verdi.

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