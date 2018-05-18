İrem Derici kendisine ikizi kadar benzeyen Carmella'nın fotoğrafını paylaştı

Şarkılarının yanı sıra yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı İrem Derici, kendisine ikiz kardeşi kadar benzeyen Amerikan güreşçinin fotoğrafını paylaştı.

"İKİZİM VARMIŞ"

Carmella'nın bir haberini paylaşan Derici, altına şu notu düştü: "Amerikan güreşçi ikizim varmış, adı Carmella, hiç söylemiyorsunuz."

"SEN BOĞARSIN BUNU"

Şarkıcının paylaşımını gören yakın arkadaşı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, fotoğraf karşısında sessiz kalmadı. Ceceli, "Kız sen boğarsın" derken İmer'de "Vallahi sen sandım" yorumunu yazdı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Derici'yi Carmella'ya benzeten takipçileri ise şarkıcıyı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Şarkıcının paylaşımını gören takipçileri, "Aynısınız vallahi bu kara olur", "Yemin ediyorum ilk baktığımda İrem Derici sandım", "Bu sana senden daha çok benziyor" gibi yorumlar yaptı.





