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İrem Derici kırmızı bikinili pozuyla fiziğini sergiledi! Beğeni yağmuruna tutuldu...

15.06.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Her fırsatta özel hayatıyla ve yaşantısıyla ilgili paylaşımda bulunan güzel şarkıcı, son olarak kırmızı bikinisiyle uzanarak fiziğini sergiledi. İrem Derici'nin bu pozu adeta nefes kesti.

İrem Derici kırmızı bikinili pozuyla fiziğini sergiledi! Beğeni yağmuruna tutuldu...

Güzel şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Cesur ve dekolteli pozlarıyla her fırsatta takipçilerine fiziğini sergileyen güzel şarkıcı, bikinili poz paylaşmayı da ihmal etmiyor. Son olarak kırmızı bikinisiyle sere serpe uzanırken pozunu atan güzel şarkıcı beğeni yağmuruna tutuldu.

KIRMIZI BİKİNİSİYLE FİZİĞİNİ SERGİLEDİ

Instagram hesabında 7.9 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı İrem Derici, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

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En son Alaçatı tatiline çıkan ve oradan kırmızı bikinisiyle çekildiği pozunu Instagram hesabından paylaşan başarılı şarkıcı, fiziğinin güzelliğiyle göz kamaştırdı.

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İrem Derici'nin bikinili pozuna beğeni yağarken, takipçilerinden bazıları "Yandı buralar yandı" şeklinde yorumlar yazdı.

İşte İrem Derici'nin sosyal medyada dikkat çeken pozları;

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İrem Derici Instagram
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