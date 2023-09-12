İrem Derici "Klinikte kavga sonrası karakolluk oldu" iddiasıyla çıldırdı! "Size yazıklar olsun"

İrem Derici güne hakkındaki iddialarla uyandı. Kısa süre önce sevgilisinden ayrıldığını duyuran Derici'nin iş insanı Sevda Dedeman ile Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinde girdiği sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü iddia edildi.

Sekreterin kafasına saksı isabet ettiği için ikilinin karakolluk olduğu da iddialar arasında yer aldı. Derici, hakkında çıkan kavga haberini yalanlayarak yasal yollara başvuracağını söyledi.

"BU KADARINI GÖRMEDİM"

Instagram hesabından haberi yapan gazeteciye tepki gösteren İrem Derici, "Bugün de böyle bir deliliğe uyandım. Beyefendi siz hasta mısınız? 12 senedir çok uydurma haber gördüm de bu kadarını görmedim. Size yazıklar olsun, maalesef mahkemede çok büyük kapışacağız. Vazolar, karakollar abi ne yaşıyorsunuz siz? Gram utanmanız da yok, şu kadar yıldır tanıdığınız Özgür Aras'ı (basın danışmanı) bile arayıp var mı doğruluk payı diye sormuyorsunuz bile. Sevda Hanım'ı da bu muazzam kurgu haberinizle tanımış oldum bu arada merhabalar Sevda Hanım. Size de sabah sabah kolay gelsin bu muazzam haberle" dedi.

İrem Derici daha sonra saksı karesini de paylaşarak haberle dalga geçti.



