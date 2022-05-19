MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici'nin ağır sözleri sonrası Cem Belevi'den gönderme

İrem Derici'nin ağır sözleri sonrası Cem Belevi'den gönderme

19.05.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Belevi, kendisi hakkında "iblis" ve "çeyrek popçu" yakıştırmaları yapan İrem Derici'ye sahneden gönderme yaptı. Derici'yi defalarca kez aldatan Belevi "Yaramızda kalsın" şarkısını söylerken bakın ne dedi.

İrem Derici'nin ağır sözleri sonrası Cem Belevi'den gönderme

İrem Derici ve Cem Belevi çift, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı. Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Belevi tarafından ikinci kez ihanete uğradığı belirterek elinden şarkıcıya ait ses kayıtlarının olduğunu söyledi.

Sinirlerine hakim olmayan sivri dilli Derici, Belevi için "İblis" ve "Çeyrek popçu" ifadelerini kullandı.

cem-belevi-den-ayrildigi-irem-derici-ye-gonde-14953549_o

Hakkındaki ihanet iddiasını kesin bir dille reddeden Belevi ise Gaziantep'teki konserinde sessizliğini bozdu.

"İÇİMİZE ATTIKLARIMIZA SÖYLEYELİM"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali'nin ilk akşamında sahne alan Cem Belevi, konserde olaylı bir şekilde ayrıldıkları İrem Derici'ye söylediği şarkı ile göndermede bulundu.

İrem Derici'den kendisine ihanet eden Cem Belevi hakkında olay sözler!İrem Derici'den kendisine ihanet eden Cem Belevi hakkında olay sözler!

Konserde seyircileri kimi zaman duygulandıran kimi zaman ise coşturan Cem Belevi, "Biraz içimize attıklarımıza da söyleyelim. Yaramızda sakladıklarımıza söyleyelim. Yaramızda kalsın diyelim mesela" diyerek 'Yaramızda Kalsın' şarkısını okudu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar sonra itiraf! "Göğüslerimi açık bırakan..."Yıllar sonra itiraf! "Göğüslerimi açık bırakan..."
Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldıSurvivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı
Elini öpmek isteyen damadına verdiği tepki şaşırttı! Hemen açıklama yaptıElini öpmek isteyen damadına verdiği tepki şaşırttı! Hemen açıklama yaptı
Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

İlginizi Çekebilir

Aşk iddiası: İşte Putin'in kızı Katerina'nın Zelenskiy'si!

Aşk iddiası: İşte Putin'in kızı Katerina'nın Zelenskiy'si!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.