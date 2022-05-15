İrem Derici'nin konserinde gergin anlar! Polis biber gazı kullandı

İstanbul Sultangazi'de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası polis biber gazı kullanırken, konser yarıda kaldı. İrem Derici, yarım kalan konser ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Pop müzik sanatçısı İrem Derici, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlattı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.

"YAPMAYIN ÇOCUKLAR"

Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi. Sahneden kavgayı gören İrem Derici, "Yapmayın çocuklar" şeklinde kavga eden grubu uyardı. Kavganın uzaması üzerine İrem Derici'nin sahneden indiği ve konserin yarıda kaldığı öğrenildi. Yaşanan kavga ise cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

İREM DERİCİ'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından konser anına ilişkin görüntü paylaşan İrem Derici, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

İrem Derici, "Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bi’ enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı. En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün ve olanlardan bi’ haber. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması. En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazim ile tekrar bi’ araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin" dedi. (DHA)

