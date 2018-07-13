İrem Derici son halinden memnun değil mi? 10 kilo aldı

İrem Derici, geçen sene aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Eski sağlığına kavuşan Derici, 10 kilo aldı. Ancak ünlü popçunun bu durumdan rahatsız olduğunu öğrenildi.

Akşam Life'da yer alan habere göre,10 kilo aldığı için mutsuzlaşan genç popçu yeni görüntüsünden dolayı depresyona girdi.

İREM'DEN TATİL POZLARI

Müzik çalışmalarına ara veren İrem Derici arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Rotayı Ege'ye çeviren Derici, iddiaların aksine mutlu fotoğraflarını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

