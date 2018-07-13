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İrem Derici son halinden memnun değil mi? 10 kilo aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

Bir süre önce aşırı zayıflığı sebebiyle yoğun bakımda bir süre kalan ve daha sonra kilo alan İrem Derici son halinden memnun değil mi?

İrem Derici son halinden memnun değil mi? 10 kilo aldı

İrem Derici, geçen sene aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Eski sağlığına kavuşan Derici, 10 kilo aldı. Ancak ünlü popçunun bu durumdan rahatsız olduğunu öğrenildi.

Akşam Life'da yer alan habere göre,10 kilo aldığı için mutsuzlaşan genç popçu yeni görüntüsünden dolayı depresyona girdi.

İREM'DEN TATİL POZLARI

Müzik çalışmalarına ara veren İrem Derici arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Rotayı Ege'ye çeviren Derici, iddiaların aksine mutlu fotoğraflarını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

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İrem Derici İrem Derici kilo

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