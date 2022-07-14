İrem Derici üstsüz yatak pozlarıyla dikkat çekti! Takipçilerini mest etti...

Güzel şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatlerini üzerine çeken isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımda bulunan ve takipçileriyle soru cevap yapan güzel şarkıcı, son olarak verdiği üstsüz pozla olay oldu.

ÜSTSÜZ YATAK POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Her fırsatta Instagram hesabından paylaşım yapan ve sosyalliğini takipçileriyle paylaşan İrem Derici bir yandan da cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak sabah uyandığı anları üstsüz pozuyla takipçileriyle paylaşan güzel şarkıcı adeta büyüledi.

Güzelliğiyle dikkat çeken İrem Derici paylaşımının altına, "Beele şiş şiş" yazdı.

Her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulan İrem Derici, güzelliğiyle takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

İşte İrem Derici'nin beğeni ve yorum yağmuruna tutulan pozları;



