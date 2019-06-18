İrem Derici vücudundaki dövmeleri takipçilerine gösterdi

Geride bıraktığımız yılın büyük bir kısmını hastanede geçiren ve adeta hayata yeniden tutunan şarkıcı İrem Derici, şimdilerde yeni çıkardığı Mest Off albümü ile konuşuluyor. Takipçilerinin beğenisine sunduğu albümü ile 90’lı yılların şarkılarına kendi yorumunu katan Derici yaptığı son paylaşımda yeni dövmesini hayranlarının beğenisine sundu.

Bacağının üzerine yaptırdığı dövmesinin bedenindeki 33. dövmesi olduğunu söyleyen Derici, bir takipçisinin ‘sanki biraz aşırı doz olmuş’ şeklindeki bir yorumuna; “Davul gibi şişti, sekiyorum yürürken bence de aşırı doz oldu” şeklinde bir yanıt verdi.

HEPSİNİ TEK TEK GÖSTERDİ

Şarkıcı İrem Derici dövmeleri hakkında yapılan yorumların ardından vücudundaki dövmeleri tek tek göstererek sosyal medya hesabı üzerinden hikayelerini de anlattı.





