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İrem Derici yaz imajıyla adeta baş döndürdü! "Sarı fırtına geri döndü"

10.06.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Cem Belevi ile yaşadığı kriz sonrasında hayatına tam gaz devam eden güzel şarkıcı, yaptığı imaj değişikliğiyle yaza bomba gibi gireceğinin sinyallerini verdi. İrem Derici'nin yeni imajıyla verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı.

İrem Derici yaz imajıyla adeta baş döndürdü! "Sarı fırtına geri döndü"

Her paylaşımıyla adeta takipçilerinin nefesini kesen güzel şarkıcı İrem Derici, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaza bomba gibi girmeye hazırlanan güzel şarkıcı, değişimiyle adeta göz kamaştırdı. Saçlarını sarı renge boyatan İrem Derici'nin pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

YAZ İMAJIYLA NEFES KESTİ

Cesur paylaşımları ve dekolteli pozlarıyla sık sık gündeme gelen güzel şarkıcı İrem Derici, yaza imaj değişikliği yaparak bomba gibi girdi.

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Saçlarını sapsarı yapan ve müthiş fiziğiyle verdiği pozları takipçilerine sunan İrem Derici'ye beğeni ve yorum yağdı.

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Pozlarıyla takipçilerini büyüleyen İrem Derici'ye beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçileri pozlarının altına "Sarı fırtına geri döndü" yorumlarında bulundu.

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CEM BELEVİ'YE YAPTIĞI GÖNDERME OLAY OLMUŞTU

Bir süredir birliktelik yaşadığı Cem Belevi'yle ihanet iddiaları sonrasında ayrılan ve her fırsatta gönderme de bulunan İrem Derici, son paylaşımıyla olay olmuştu.

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Güzel şarkıcı paylaşımına, "Napıyorduk sırta saplanan bıçakları satsak ev mi alıyorduk?" sözleriyle dikkat çekti. İrem Derici'nin bu sözleri sosyal medyada Cem Belevi'ye gönderme şeklinde yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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