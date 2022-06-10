İrem Derici yaz imajıyla adeta baş döndürdü! "Sarı fırtına geri döndü"

Her paylaşımıyla adeta takipçilerinin nefesini kesen güzel şarkıcı İrem Derici, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaza bomba gibi girmeye hazırlanan güzel şarkıcı, değişimiyle adeta göz kamaştırdı. Saçlarını sarı renge boyatan İrem Derici'nin pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

YAZ İMAJIYLA NEFES KESTİ

Cesur paylaşımları ve dekolteli pozlarıyla sık sık gündeme gelen güzel şarkıcı İrem Derici, yaza imaj değişikliği yaparak bomba gibi girdi.

Saçlarını sapsarı yapan ve müthiş fiziğiyle verdiği pozları takipçilerine sunan İrem Derici'ye beğeni ve yorum yağdı.

Pozlarıyla takipçilerini büyüleyen İrem Derici'ye beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçileri pozlarının altına "Sarı fırtına geri döndü" yorumlarında bulundu.

CEM BELEVİ'YE YAPTIĞI GÖNDERME OLAY OLMUŞTU

Bir süredir birliktelik yaşadığı Cem Belevi'yle ihanet iddiaları sonrasında ayrılan ve her fırsatta gönderme de bulunan İrem Derici, son paylaşımıyla olay olmuştu.

Güzel şarkıcı paylaşımına, "Napıyorduk sırta saplanan bıçakları satsak ev mi alıyorduk?" sözleriyle dikkat çekti. İrem Derici'nin bu sözleri sosyal medyada Cem Belevi'ye gönderme şeklinde yorumlandı.

