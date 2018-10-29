İrem Derici yeni sevgilisi Genco Ecer'le el ele!

İrem Derici ve yeni sevgilisi Genco Ecer, önceki akşam ilk kez el ele Akaretler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi.

İrem Derici ve Genco Ecer’in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. İlişkilerinin ortak arkadaşların vesilesi ile başladığını söyleyen ünlü çift, kameralar karşısında utandı.

'KONUŞTUKÇA HOŞLANDIM'

Genco Ecer, İrem Derici hakkında “İrem’e şarkı yapmak çok isterim. Benim şarkımı okumasını isterim. Daha önce İrem’i takip ediyordum ama ondan önce hoşlanıyordum diyemem. Konuştukça hoşlandım.” dedi.

İlişkilerinin daha yeni olduğunu ifade eden İrem Derici, “Evlilik ve nişan soruları klişe, hayırlısı bakalım.” dedi.

