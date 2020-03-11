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İrem Derici’yi taciz eden sanığa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 15:02 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici’yi evine çiçekle giderek ve sosyal medya üzerinden mesajlar atarak taciz ettiği iddia edilen sanık E. K., yargılandığı davada ‘cinsel taciz’ suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İrem Derici’yi taciz eden sanığa hapis cezası

Şarkıcı İrem Derici'ye sosyal medya hesabı üzerinden taciz mesajları atarak ve evinin önüne çiçeklerle giderek aşık olduğunu söylediği iddia edilen E. K.'nın ‘cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer hazır bulundu.

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“SANIK ÜZERİNE ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMEKTEDİR”

Şarkıcı İrem Derici'nin iş programının yoğun olması dolayısıyla duruşmaya katılamadığını belirten avukat Ayşegül Mermer, “Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık önceki savunmalarında üzerine atılı suçları kabul etmektedir” ifadelerini kullandı. Sanık E.K.'nın üzerine atılı ‘cinsel taciz' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, sanığın 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici, taciz,

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