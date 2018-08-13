İrem Derici zirveden giriş yaptı

Sabıka Kaydı’nın çıkış parçası “Ben Tek Siz Hepiniz”e Murat Joker yönetmenliğinde 1 gün Ümraniye Platoları ve 1 gün Silivri’de toplam 40 kişilik casttan oluşan bir klip çeken İrem Derici klibi ile de sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor.

2 Günde klip çekti…

SABIKA KAYDI’NIN çıkış parçası “Ben Tek Siz Hepiniz”e Murat Joker yönetmenliğinde 1 gün Ümraniye Platoları ve 1 gün Silivri’de toplam 40 kişilik casttan oluşan bir klip çeken Derici’nin klibi bugün müzik kanalları ve tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Yeni albümü “Sabıka Kaydı” nın ardından yurtiçi ve yurtdışında yoğun bir konser programına başlayacak olan İrem Derici’nin fotoğraflarını Emre Ünal çekerken stylingini Aslıgül Arslanalp yaptı.





