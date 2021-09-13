İrem Helvacıoğlu'ndan ayrılık itirafı: Kalbim boş

İrem Helvacıoğlu, evinin kapılarını Ömür Sabuncuoğlu'na açtı. İş ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan ünlü isim hakkında merak edilenleri anlattı.

Evini gezerken fotoğraf köşesinde tüm rol arkadaşlarıyla fotoğrafı olmasına rağmen Özcan Deniz'le fotoğrafına yer vermeyen İrem Helvacıoğlu o konuyla ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Arkadaş olmak benim için çok büyük bir adım. Bazı insanlarla tanışırsın, illa ki zaman geçirdiğin herkesle arkadaş olamazsın. Biriyle tanıştın diye arkadaş olmana gerek yok."

"ESTETİĞİM YOK, BOTOKSUM VAR"

Kimi zaman estetikli olduğu iddia edilen İrem Helvacıoğlu bu konuya ilişkin soruya ise, "Estetiğim yok ama botoks yaptırıyorum. Dudaklarım iri olduğu için hep estetik sanılıyor ama değil. Çenem de doğuştan sivri. Alnımda net çizgiler olduğu için ifademin önüne geçmemesi için botoksla kapatıyorum" dedi.

"KALBİM BOŞ, İLİŞKİM BİTTİ"

Karşı cinste bencillikten hiç hoşlanmadığını söyleyen ünlü oyuncu, konu aşktan açılmışken kalbinin boş olduğunu söyledi ve sevgilisi Eser Alp'ten ayrıldığını itiraf etti.

Helvacıoğlu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" diyerek yanıt verdi. Güzel oyuncu sevgilisinden henüz 20 gün önce ayrıldığını da söyledi.

