İrem Helvacıoğlu'ndan şaşırtan itiraf: "Sevgilimin gittiği mekandaki herkesi Instagram'dan buluyorum"

ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinde başrol olarak yer alan İrem Helvacıoğlu'nun dizisi Eylül ayında final yapmıştı. Sevilen oyuncu geçtiğimiz günlerde tatile çıkmış ve sonbahar tatili fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.

"AŞIK OLUNCA HERKESE SELAM VERİYORUM"

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu. Güzel oyuncu, aşk hayatıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Helvacıoğlu aşk hayatıyla ilgili olarak “Aşık olunca herkese selam veriyorum. Ponçik oluyorum yani. Deli derler diye dışa vuramıyorum. İlgilenmediğim biri bana yürüyorsa domuz kesiliyorum. Çok belli ediyorlar. Kadınların hepsi bir erkeğin yürüdüğünü gelişinden anlar.” ifadelerini kullandı.

"SIKILIP BİR ANDA KAYBOLDUM"

Ayrılık sebebi hakkında konuşan Helvacıoğlu "Flört ettiğim adam önce sempatikti. Sonra içinden başka biri çıktı. Sıkılıp bir anda kayboldum. Ama giderken ‘Bu beni son görüşün’ dedim.” şeklinde konuştu.

"TAM BİR SHERLOCK HOLMES'ÜM"

Güzel oyuncu erkek arkadaşını dedektif gibi takip ettiğini anlatarak “Tam bir Sherlock Holmes’üm. Erkek arkadaşımın gittiği yerde paylaşım yapan diğer kişileri Instagram’dan bulurum. Sonra da ona ‘Neden onlar orada?’ diye sorarım.” dedi.

İrem Helvacıoğlu, Mart ayında sevgilisi Eser Alp’ten ayrılmıştı.



