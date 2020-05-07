MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Kanan kimdir? Survivor'da Acun Ilıcalı'nın takım arkadaşı İrem Kanan ne iş yapıyor?

İrem Kanan kimdir? Survivor'da Acun Ilıcalı'nın takım arkadaşı İrem Kanan ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 23:42 | Son Güncelleme

İrem Kanan Survivor 2020 yarışmasında Acun Ilıcalı ile birlikte voleybol maçlarında aynı takımda yer alıyor. İrem Kanan kimdir sorusu en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki İrem Kanan kimdir, ne iş yapıyor? İşte Survivor'da voleybol oyununda Acun Ilıcalı'ya eşlik eden İrem Kanan hakkında bilgiler...

İrem Kanan kimdir? Survivor'da Acun Ilıcalı'nın takım arkadaşı İrem Kanan ne iş yapıyor?

İrem Kanan Survivor 2020 sezonundaki görüntüleriyle merak uyandırdı. Acun Ilıcalı'ya voleybol oyunlarında eşlik eden İrem Kanan, performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Acun Ilıcalı ile iyi bir ikili olan İrem Kanan, Survivor yarışmacılarına mağlubiyet yaşattı. Peki İrem Kanan kimdir, mesleği ne?

irem-kararn2

İREM KANAN KİMDİR?

İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir. Eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile 2006 yılından beri evli.

irem2

Nikah şahitliklerini Ebru Gündeş ve Şansal Büyüka’nın yaptığı çiftin iki çocuğu var. Acun Ilıcalı ile dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bütün projelerdeki 'görünmeyen güç' olarak tanımlanıyor. İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Survivor Evrim kimdir?Survivor Evrim kimdir?
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de koronavirüsten 57 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 57 can kaybı daha

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile pazar yerleriyle ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile pazar yerleriyle ilgili yeni genelge

Kılıçdaroğlu'ndan 'Dolar neden yükseliyor?' sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Dolar neden yükseliyor?' sorusuna yanıt

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İsyan etti: Hastaların fişi çekiliyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İsyan etti: Hastaların fişi çekiliyor

Eşcinselliğe yönlendiriyor şikayeti! Netflix'in yerli dizisi hakkında karar verildi

Eşcinselliğe yönlendiriyor şikayeti! Netflix'in yerli dizisi hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Evrim kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Evrim voleybolcu mu? İşte Survivor Evrim Keklik'in hayat hikayesi

Survivor Evrim kimdir?

Survivor Aşkım'dan Nisa ve ünlüler takımı itirafı: Kameralar yokken farklı davranıyorlar

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Berfu Yenenler takipçilerinin sorularını yanıtladı! Eser Yenenler ile evliliğini anlattı

Berfu bilinmeyenleri anlattı: Dışarıdan aşırı zengin gözüküyoruz ama...

Murat Yıldırım takipçisine yaptığı jestle yüzleri gülümsetti

Murat Yıldırım'dan takipçisine jest!

Örümcek Adam 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam 2 ne zaman çekildi?

Örümcek Adam hayranları ekran başına

Tarzan Rıfkı ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir?

Tarzan Rıfkı ne zaman çekildi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.