İrem Sak 11 yaş küçük basketbolcu aşkı Furkan Korkmaz ile görüntülendi

Son olarak 'Bir Aile Hikayesi' adlı dizide rol alan İrem Sak, önceki akşam kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Eğlenceli açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, karşısında basın mensuplarını görünce sessiz kalmayı tercih etti.
Utangaç tavırlar sergileyen sevgililer, "İyi akşamlar" demekle yetindi. İkili, evlilik sorularını duymamazlıktan geldi. Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia formasını giyiyor. İrem Sak ve Furkan Korkmaz, haziran ayının başında Bodrum'a giderek tatil sezonunu açmıştı.
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