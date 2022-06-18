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  4. İrem Sak 11 yaş küçük basketbolcu aşkı Furkan Korkmaz ile görüntülendi

İrem Sak 11 yaş küçük basketbolcu aşkı Furkan Korkmaz ile görüntülendi

18.06.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen oyuncusu İrem Sak, önceki akşam kendisinden 11 yaş küçük olan basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile el ele görüntülendi. Makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, evlilikle ilgili soruları da duymamazlıktan geldi.

İrem Sak 11 yaş küçük basketbolcu aşkı Furkan Korkmaz ile görüntülendi

Son olarak 'Bir Aile Hikayesi' adlı dizide rol alan İrem Sak, önceki akşam kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Eğlenceli açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, karşısında basın mensuplarını görünce sessiz kalmayı tercih etti.

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EVLİLİK SORUSU HAVADA KALDI

Utangaç tavırlar sergileyen sevgililer, "İyi akşamlar" demekle yetindi. İkili, evlilik sorularını duymamazlıktan geldi. Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia formasını giyiyor. İrem Sak ve Furkan Korkmaz, haziran ayının başında Bodrum'a giderek tatil sezonunu açmıştı.


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İrem Sak
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