İrem Sak'tan babasına gözyaşları içinde veda! Birce Akalay bir an olsun yanında ayrılmadı

Son olarak Ölümlü Dünya 2 filminde rol alan İrem Sak babasının ölümüyle yıkıldı.
Oyuncunun Sivas’ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim’de hastaneye kaldırılmıştı.
Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak Taksim’de kaldırıldığı hastanede vefat etti. Babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Sak acı haberi, "Annemizin biricik eşi, canım babamız Dr. Şemsettin Sak'ın cenazesi 18 Eylül Çarşamba günü Barbaros Levent Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazına müteakip kaldırılıp Yeni Ayazağa Mezarlığı'na (Altıncı kapı) defnedilecektir" mesajıyla duyurmuştu.
Dr. Şemsettin Sak'ın cenazesi, bugün Barbaros Levent Hayrettin Paşa Camii'nden kılınan öğle namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na getirildi, dostlarından helallik alındı.
Cenazede ayakta durmakta zorlanan İrem Sak'a yakınları destek oldu. Taziyeleri kabul eden Sak, gözyaşlarına boğuldu.
O anlarda Sak'ın yanında arkadaşı Birce Akalay vardı.