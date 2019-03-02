İrem Sak yabancı dergiye kapak oldu! İşte iddialı pozlar!

Uluslararası Secondics Dergisi Mart Ayı kapağında İrem Sak ‘a yer verdi.

Başarılı oyuncunun ilk drama dizisi “Bir Aile Hikayesi” ile ekrana dönmeye hazırlanan İrem Sak yabancı dijital bir dergide kapak olan ilk Türk oyuncu oldu.

“Secondics” dergisi için İngilizce röportaj veren güzel oyuncunun “Andy Warhol -Somebody shoot him” konu başlığı adı altında yaptığı fotoğraf çekimi derginin Amerikalı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Birbirinden ilginç pozlar veren Sak, fotoğrafları sosyal medyadan da paylaştı.



