İrfan Can Kahveci'nin sözleri olay yarattı!

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Royal Antwerp maçında muhteşem bir performans sergiledi. Takımı maestro gibi yöneten İrfan Can Kahveci ilk golde Mert Hakan Yandaş'a asist yaparken 3.golde de atağı başlatan isim oldu. Öte yandan İrfan Can Kahveci'nin maç sonrası sözleri infial yarattı. Başarılı futbolcu açıklama yapmak zorunda kaldı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN MESUT ÖZİL DETAYI

Maç sonrası 'Guess who's back!' paylaşımı yapan İrfan Can Kahveci, Mesut Özil detayını da açıkladı. İrfan Can'ın maç sonrası açıklamaları şöyle:

"Kaptanlarımızdan Mesut Ağabey ve Luiz Gustavo takımla konuştular. Hep beraber olmamız gerektiğini söylediler. Takım olmadan maçları kazanamayız. Kayserispor maçını da kazanıp milli araya moralli girmek istiyoruz.

"SAHADA OLMAYI ÇOK ÖZLEDİM"

Sahada olmayı, gol atmayı ve attırmayı çok özledim. Çok büyük bir isteğim var. Sakatlıklardan dolayı kendime çok iyi bakıyorum. İdmanlarıma yediklerime dikkat ediyorum. Her şey benim için iyi gidiyor, inşallah böyle devam eder."

"ART NİYETLE BAŞKA YERE ÇEKMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

Öte yandan sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan İrfan Can Kahveci, maç sonu açıklamalarının farklı yere çekilmeye çalışıldığını söyledi. Başarılı futbolcu "Büyük Fenerbahçe taraftarı; maç sonu röportajda yaptığım açıklamaları art niyetle başka yere çekmeye çalışanlar olduğunu görüyorum. Açıklamak isterim ki kullandığım cümleler devre arasında hocamızın bize söylediği ve takım arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerden ibaretti" açıklamasını yaptı.