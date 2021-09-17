Irina Shayk dergi için poz verdi! Kamera arkası Tiktok'ta yayınlandı

Son dönemde Kim Kardashian'ın ayrılmak üzere olduğu Kanye West ile ilişki yaşadığı haberleriyle gündemde olan 35 yaşındaki Rus model Irina Shayk yoğun bir tempoda çalışıyor.

Hem kızıyla zaman geçirip hem de işleriyle ilgilenen Shayk son alarak dergi için kamera karşısına geçti.

HIGHStyle için pozlar verirken kamera arkası görüntüleri Tiktok'ta yayınlanan ünlü model iddialı tarzıyla beğeni topladı.

Çekimler sırasında müstehcen görüntü vermekten çekinmeyen model kıvrımlarını sergileyerek adeta "Buradayım" dedi.



