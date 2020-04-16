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Irina Shayk eski haliyle olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 16:09 | Son Güncelleme

Eve kapanan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından eski fotoğraflarını paylaşıyor. Dünyaca ünlü Irina Shayk yaptığı son paylaşımla şaşırttı.

Irina Shayk eski haliyle olay oldu!

Instagram hesabında yayınladığı karelerle dikkat çeken Rus model Irina Shayk, bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

14 yaşındayken bir süs havuzunun önünde verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Shayk, bu paylaşımı ile sevenlerinden çok sayıda beğeni aldı.

YOLCULUKTA KEŞFEDİLDİ!

Irina Shayk, 6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mankenliğe ve modelliğe merak sardı ve bunun üzerine çalıştı. 2004'te Chelyabinks'ten Moskova'ya yaptığı bir yolculuk sırasında keşfedildi. Miss Chelyabinsk tacı, Irina Shayk'in modellik kariyerini uluslararası platforma taşıyan ilk önemli başarı oldu. 2004'te başladığı kariyeri onu moda dünyasının zirvesine taşıdı.

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Müzikle yakından ilgilenmek, bir Rus ailesi geleneği. 6 yaşında piyano çalmaya başlayan Irina Shayk, eğitimini müzik okulunda tamamlamış. Shayk'ın müzik tutkusu, piyano öğretmenliği yapan annesinden geliyor.

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RUSYA'NIN EN SEKSİ KADINLARINDAN

Kariyerindeki en önemli adımları 2007 yılında Sports Illustrated'in bikini özel sayısına verdiği pozlarla attı.
2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tannan ajansın dikkatini çekti, özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü derginin uluslararası edisyonlarının kapak kızı oldu.
Rusya'nın en seksi 50 kadını arasında birinciliğe yükselen model ayrıca uluslararası en iyi model unvanını kazandı.

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2010 yılından 2015 yılına kadar Real Madrid’in ve belki günümüzde dünyanın en ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo ile birlikteydi.


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