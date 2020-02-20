MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Irina Shayk'tan Mert Alaş'a: Türk lokumu

Irina Shayk'tan Mert Alaş'a: Türk lokumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 11:37 | Son Güncelleme

Irina Shayk, yakın arkadaşı Mert Alaş'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı ve ünlü Türk fotoğrafçıya "Türk lokumu" diye hitap etti.

Irina Shayk'tan Mert Alaş'a: Türk lokumu

Dünyanın önde gelen fotoğrafçılarından biri olan Mert Alaş’ın doğum günü dünyaca ünlü modeller tarafından unutulmadı. Ünlü model Irina Shayk da Instagram hesabından Alaş’ın doğum gününü kutladı ve ona ‘Türk lokumu’ diye hitap etti.

irina-shayk-instagram

Alaş ile Burberry defilesinden sonra çekilen bir fotoğrafı paylaşan “Türk lokumu… Sana sevgi ve öpücük gönderiyorum” mesajıyla Alaş’ın yeni yaşını kutladı.

Alaş’a mutlu yıllar dileyen Irina Shayk, birlikte çok sayıda unutulmaz anıları olduğunu da belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDaha önce adını duymadığınız ilginç meyvelerDaha önce adını duymadığınız ilginç meyveler
Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mert alaş, irina shayk,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Hukuk öğrencisini taciz eden avukatla ilgili flaş gelişme

Hukuk öğrencisini taciz eden avukatla ilgili flaş gelişme

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Süperstar'ın 8 yıllık ilişkisi bitti!

Süperstar'ın 8 yıllık ilişkisi bitti!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Flaş karar: Ara vereceğim!

Flaş karar: Ara vereceğim!

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili şaşırtan itiraf

'2-3 kişide hayal kırıklığına uğradım'

Kim Kardashian'dan bikini paylaşım!

Kocasıyla kaçamak yaptı! Yine bikinili poz verdi

Steven Spielberg'in kızı Mikaela Spielberg erotik film yıldızı oldu

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Ebru Polat palalı saldırgan Sabri Çelebi ile Dubai tatilinde!

Olay! Palalı saldırganla Dubai'de...

Seda Sayan sahnelere hızlı döndü! İç çamaşırsız mı?

Kasığına kadar yırtmacıyla sahneye döndü!

Mesut Özil baba oluyor; Amine Gülşe hamile

Haziranda evlenmişlerdi! Flaş haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.