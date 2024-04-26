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'Ona bir adımdan daha yakındaydım' diyerek Dilan Polat'ı anlattı! 'Saçlarına aklar düşmüş...' 5 saat süren duruşmanın detayları ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 12:31
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti hakim karşısına çıktı. 5 saat süren duruşmanın detaylarını Gazeteci Emrullah Erdinç anlattı. 'Ona bir adımdan daha yakındaydım' diyen Erdinç Dilan Polat'ın saçlarına aklar düştüğünü söyledi.

'Ona bir adımdan daha yakındaydım' diyerek Dilan Polat'ı anlattı! 'Saçlarına aklar düşmüş...' 5 saat süren duruşmanın detayları ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanık hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Dilan Polat, eşi Engin ile kayınpederi Sezgin Polat ve müşteki Banu Parlak hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

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KIZINA BAKARAK AĞLADI

Polat çiftinin kızı ile Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Uzun da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşma salonuna getirilen Dilan ve Engin Polat birbirlerini görünce ağladı, yan yana geldiklerinde ise el ele tutuştular. Dilan Polat duruşma sırasında kızına bakarak da ağladı.

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DİLAN-ENGİN POLAT'IN TUTUKLUĞUNA DEVAM KARARI

Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verildi.

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Gazeteci Emrullah Erdinç 5 saat süren duruşmanın detaylarını bugün Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak anlattı. Dilan Polat'a ''Bir adımdan daha yakındaydım' diyen Erdinç 'Saçlarına aklar düşmüş, yorgundu, sürekli ağlıyordu' dedi.

Erdinç sözlerine şöyle devam etti; 'Dilan Polat döndü bana dedi ki burada ne işim var bilmiyorum. Bu insanları tanımıyorum. Tanımadığımız bişi tehdit eden kişilerle aynı dosya içerisinde yargılanıyoruz' dedi.

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