Irkçılık söylemleriyle tepkilerin odağı haline gelen yerli ve yabancı ünlü isimler!

Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndaki temsilcimiz Başakşehir’in oynadığı son maçta, hakem ve ırkçılık söylemleri Türkiye’nin gündemine oturdu. Başakşehir teknik heyeti ve futbolcuların yardımcı hakemin Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunması üzerine soyunma odasına gitmişti. Tepkilerin çığı gibi büyüdüğü olayın ardından ırkçılık ifadeleri gündemi belirdi. İşte talihsiz ırkçılık açıklamalarıyla tepkilerin odağı haline gelen ünlü isimler... MEL GIBSON Hollywood’un başarılı isimleri arasında yıllardır gösterilen Mel Gibson ırkçılık söylemleri denildiğinde akla gelen ilk isim olmaya devam ediyor. Sert bir Katolik olan ünlü aktör, Yahudilere yönelik söylediği sözlerle tepkileri çekmişti. Gibson, Yahudiler için “İsa katilleri “ şeklinde hakaret içeren sözler sarf etti. Gibson’un hedefinde yalnızca Yahudiler yer almadı. Amerika’daki siyahilere karşı nefret dolu söylemler yapan Gibson hayran kitlesinin büyük bir kısmını bu ifadelerden dolayı kaybetti. PARİS HİLTON Önceki yıllarda eşcinsellere yönelik sert söylemlerde bulunan Paris Hilton’un ırkçılık sözleri çoğu kişiyi şaşırtmadı aslında. Paris Hilton verdiği bir röpoartajında, “Zenci erkekler çok iğrenç, onlara dokunmam bile. Midemi bulandırıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

CHARLIE SHEEN Anger Management dizisindenin başrol oyuncusu Charlie Sheen özel yaşamındaki sansasyonlarıyla bir döneme damga vurmuştu. 1990 yılında Sheen bir kavgalarında istemeyerek sevgilisi Kelly Preston'ı kolundan vurmasından ötürü ayrılmışlar ve Kelly John Travolta ile birlikte olmaya başladı. Daha sonra 1995 yılında Donna Peele ile birlikte olup evlendi fakat evlilikleri bir yıldan az sürdü. Boşanmanın ardından ünlü aktör eşine “Seni lanet olası pis zenci” ifadelerini içeren bir mesaj atması nedeniyle ırkçılık söylemleri listemizdeki yerini aldı. İşin kötü tarafı Sheen’in mesaj attığı eski eşi siyahi değildi. JUSTIN BIEBER Sanat dünyasının yaramaz çocuğu Justin Bieber’ın bu listede olması sizleri eminiz ki şaşırtmamıştır. Justin Bieber girdiği bir kavgada siyahileri aşağılayan bir ifade olan “Nigger”ı defalarca kullandı. Irkçılık tepkilerinin büyümesi üzerine geri adım adan Bieber, özür diledi. Irkçılığın dil de affedilmeyecek bir şey olduğunu kabul etmeyi de ihmal etmedi. SHAQUILLE O’NEAL Amerikalı profesyonel NBA oyuncusu Shaquille O'Neal , Asyalılara yönelik yaptığı ırkçı söylemle hayranlarında büüyk bir hayran kırıklığı yarattı. Ünlü basketbolcu rakip takımdan forma giyen Çin kökenli bir oyuncu için, “Ona bir mesajım var. Siz söyleyin, o anlayacaktır. Ching chung chong wah ah” ifadelerini kullandı. Başarılı sporcunun söylemi Asyalıların dili ve aksanıyla dalga geçmek olarak yorumlandı.

MICHAEL RICHARDS Ünlü komedyen Michael Richards!ın sanat hayatını ırkçılık söylemi bitirdi. Bir sahnesinde espri yaptığı sırada “Nigger” ifadesini kullanan Richards, tepkilerin gelmesi üzerine geri adım atmadan "Evet, nigger dedim. Bir daha söyleyeyim: Nigger, o bir nigger. 50 yıl önce olsa seni darağacında sallandırıyor olurduk." diye devam etti. Bu sözünün ardından Richards adeta ortadan kayboldu. KELLY OSBOURNE Ünlü şarkıcı Kelly Osbourne, Latin ırkına yönelik yaptığı nefret söylemiyle dikkatleri çekti. Osbourne, “Donald Trump'ın dediği gibi Meksikalıları ülkelerine geri gönderirsek, tuvaletleri kim temizleyecek?” sözüyle Latinlerin nefretini kazandı. Sözlerinin linç edilmesi üzerine Osbourne, Trump’un ırkçılık söylemini eleştirmek için bu cümleyi söylediğini ifade etse de ne yazık ki özrü yeterli olmadı. RIHANNA Listede belki de en çok şaşıracağınız isim Rihanna olacak. Rihanna eski partneri Chris Brown’un Vietnamlı sevgilisine gönderme yapmak için “Rice Cake” ifadelerini kullandı. Asyalıların pirinç tarlasını eleştiren Rihanna aşk acısının dozunu kaçırınca ırkçılık linci yedi.

HULK HOGAN Irkçılık konusunda belki de en büyük hayal kırıklığı yaratan isim Hulk Hogan oldu. Bir dönemin çocuklarının süper kahraman olarak gördüğü Hogan, bir siyahi rakibi için "Böylesine bir nigger'ı NBA'ye milyon dolarlara satarız." tarzı laflar etti. IGGY AZALEA Avustralyalı rapçi, Twitter üzerinden yaptığı sosyal medya paylaşımlarında Asyalı ve Hintililere yönelik olarak pek çok hakarette bulundu. Hepsinin şaka olduğunu söylemesi ise güzel sanatçının linçten kurtulması için yeterli olmadı. SEAN PENN Ünlü sanatçı ırkçılık söylemini ne yazık ki Oscar verdiği sırada gerçekleştirdi ve tarihin en büyük gaflarından birine imza attı. Oscar vermek üzere sahneye çıktığı sırada zarfı açan Penn, Meksikalı yönetmen Alejandro Iñárritu'nun ismini gördü ve “Kim bu o.... çocuğuna yeşil kart verdi” dedi. AZEALIA BANKS Ünlü oyuncu eski rol arkadaşı Zayn Malik’ yönelik olarak sosyal medya üzerinden “köri, esmer ve eşcinsel” söylemler içeren cümleler kurdu. Paylaşımından sonra özür dileyen Banks, tepkileri ne yazık ki hafifletmeyi başaramadı. YILDIZ TİLBE Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Yıldız Tilbe adeta Yahudi nefreti saçtı. "Keşke Hitler tüm Yahudileri öldürseymiş." şeklinde cümleler kuran Yıldız Tilbe, İsrail hükümetine olan öfkesini tüm Yahudiler’den çıkartmayı tercih etti. Tilbe sözlerinin ardından büyük tepki topladı.