İrlanda Başbakanı şarkıcı Kylie Minogue'a antetli mektup göndermiş: Büyük bir hayranınızım

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın başbakanlığa ait antetli bir kağıdı kullanarak Avustralyalı ünlü yıldız Kylie Minogue'e bir hayran mektubu kaleme alması basına yansıdı.

El yazısıyla yazılan mektupta Varadkar, "Sevgili Kylie, Dublin'deki konserin öncesinde size yazmak istedim. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Büyük bir hayranınızım! Anladığım kadarıyla Merrion Otel'de kalıyorsunuz, orası hükümet binalarındaki ofisimin karşı sokağında. Eğer isterseniz şahsen İrlanda'ya hoş geldin demek isterim" ifadelerini kullandı.

The Prime Minister of Ireland wrote a fan letter to Kylie Minogue on official letterhead and signed it “Leo V Taoiseach (Irish Prime Minister.)” His office tried twice to block its release under freedom of information laws. https://t.co/Lp3WuNhWoT — Liam Stack (@liamstack) March 31, 2019

ÖZÜR TELEFONU

Ancak ne yazık ki Minogue, geçen sene Ekim ayında yapılması planlanan bu konserini ‘boğazındaki bir rahatsızlık' nedeniyle iptal etti. Varadkar'ı özürlerini iletmek için arayan şarkıcı, daha sonra Aralık ayı için tekrar organize edilen konserde ise Başbakan ile görüştü.

Hatta bu konserde Varadkar'ın bedava yemek yediği iddiaları ortaya atıldı. Bunları reddeden Başbakan, "Yemek yoktu, sadece içki içtik ve ben ödedim. Bunu kanıtlayacak faturam var" diye yazdı.