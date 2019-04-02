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İrlanda Başbakanı şarkıcı Kylie Minogue'a antetli mektup göndermiş: Büyük bir hayranınızım

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İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, ünlü şarkıcı Kylie Minogue'a antetli kağıda yazılmış bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Şarkıcının büyük hayran olduğunu söyleyen Başbakan, Minogue ile Dublin konseri öncesinde görüşmek de istemiş ancak konser iptal olunca bu hayali suya düşmüş.

İrlanda Başbakanı şarkıcı Kylie Minogue'a antetli mektup göndermiş: Büyük bir hayranınızım

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın başbakanlığa ait antetli bir kağıdı kullanarak Avustralyalı ünlü yıldız Kylie Minogue'e bir hayran mektubu kaleme alması basına yansıdı.

El yazısıyla yazılan mektupta Varadkar, "Sevgili Kylie, Dublin'deki konserin öncesinde size yazmak istedim. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Büyük bir hayranınızım! Anladığım kadarıyla Merrion Otel'de kalıyorsunuz, orası hükümet binalarındaki ofisimin karşı sokağında. Eğer isterseniz şahsen İrlanda'ya hoş geldin demek isterim" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR TELEFONU

Ancak ne yazık ki Minogue, geçen sene Ekim ayında yapılması planlanan bu konserini ‘boğazındaki bir rahatsızlık' nedeniyle iptal etti. Varadkar'ı özürlerini iletmek için arayan şarkıcı, daha sonra Aralık ayı için tekrar organize edilen konserde ise Başbakan ile görüştü.

Hatta bu konserde Varadkar'ın bedava yemek yediği iddiaları ortaya atıldı. Bunları reddeden Başbakan, "Yemek yoktu, sadece içki içtik ve ben ödedim. Bunu kanıtlayacak faturam var" diye yazdı.

PAYLAŞILMASINA KARŞI ÇIKMADI

Mektup, Extra.ie sitesinin bilgi edinme özgürlüğü gerekçe gösterilerek yapılan başvuru üzerine ortaya çıktı. Başbakanlık bu isteği iki kez engellese de, Varadkar'ın rıza göstermesiyle içerik kamuoyuyla paylaşıldı.

İrlanda'nın eşcinsel Varadkar geçen ay da, partneri Matt Barrett ile birlikte ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yaptığı ziyaretle gündeme gelmişti. İkili burada homofobi ve LGBTİ ayrımcılığı konusunda ABD'li yetkilileri sıkıştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
varadkar İRLANDA mektup kylie minogue

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