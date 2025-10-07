Mynet Trend

İrlanda'dan çarpıcı teşvik: Buraya taşınana 4 Milyon TL veriliyor

İrlanda hükümeti, nüfusu azalan kıyı adalarını yeniden canlandırmak için dikkat çekici bir proje başlattı. Program kapsamında, adalara taşınmayı kabul edenlere yaklaşık 4 milyon TL’ye (84 bin euro) kadar hibe verilecek.

İrlanda, uzun yıllardır nüfus kaybı yaşayan adalarını yeniden yaşanabilir hâle getirmek için yeni bir teşvik programını hayata geçirdi. "Yaşayan Adalarımız" adlı bu plan, hem yerel ekonomiyi desteklemeyi hem de kültürel mirasın korunmasını amaçlıyor. Hükümet, terk edilmiş evleri onararak kalıcı yerleşimi teşvik edecek kişilere önemli miktarda maddi destek sunacak.

Proje kapsamında, 1993 yılından önce inşa edilmiş ve en az iki yıldır boş duran evler için başvurular kabul edilecek. Bu evleri satın alarak restore etmek isteyen bireyler, yenileme masraflarına göre maksimum 84 bin euro (yaklaşık 4 milyon TL) hibe alabilecek.

TATİL AMAÇLI KULLANILMAYACAK

Ancak destek yalnızca konutların tatil amaçlı kullanılmaması koşuluyla verilecek. Başvuru sahiplerinin bu evlerde kalıcı olarak ikamet etmeleri ya da uzun dönemli kiraya vermeleri gerekiyor.

TÜM DÜNYADAN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Program, sadece İrlanda vatandaşlarına değil, uluslararası katılımcılara da açık olacak. Başvurular yerel belediyeler tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen projelere finansman sağlanacak.

İrlanda hükümeti, planın 2033 yılına kadar sürmesini hedefliyor. Yetkililer, bu adımın hem ada yaşamını yeniden canlandıracağını hem de kırsal bölgelerde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edeceğini belirtiyor.

