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iRobot Roomba e5 robot süpürge ile zahmetsiz temizlik dönemi başlıyor

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TEKNOLOJİ  | 25.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapan iRobot, yeni ürünü Roomba e5 robot süpürgeyi piyasa sundu. Her gün temiz bir ev felsefesi ile yola çıkan Wi-Fi bağlantılı Roomba e5 güçlü çekim için geliştirilmiş kauçuk fırçaları ve yüksek verimli filtresiyle dikkat çekiyor.

iRobot Roomba e5 robot süpürge ile zahmetsiz temizlik dönemi başlıyor

Roomba e5 daha temiz zeminler için 5 kat daha güçlü çekim gücüne sahip. Cihaz, gözle görülen ve görünmeyen kir ve evcil hayvan tüylerini kolayca temizleyebiliyor. Bunu yapmak için yüksek verimli filtreye ve üç aşamalı temizleme sistemine sahip. Kiri duvar kenarlarından ve köşelerden derinlemesine temizlemeye yarayan köşe temizleme fırçası bulunan süpürge; evde akıllıca gezinen, mobilyaların altını ve çevresini özenle temizlemeyi sağlayan saniyede 60'tan fazla karar veren akıllı sensörleriyle kullanıcılarının işini kolaylaştırıyor.

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Yıkanabilir toz haznesi ve evdeki kirin yoğun olduğu alanlarda daha güçlü çalışarak detaylı bir şekilde temizliği sağlayan Dirt Detect kir sensörleri bulunan robot süpürge, temizlik bitiminde her zaman kullanıma hazır olması için şarj ünitesine geri dönüyor ve şarj olmaya otomatik olarak başlıyor.

Kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak robot süpürge Wi-Fi Bağlantısı ile iRobot Home uygulaması üzerinden istenilen zaman ve tarihe temizliğin zamanlamasının yapılmasını sağlıyor. Telefon üzerinden temizliği ev içinde veya dışardayken başlatma olanağı sunan Roomba e5 robot süpürgeye MediaMarkt, Robot Süpürgem, Amazon Türkiye ve Süpürge Sepeti internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
iRobot süpürge temizlik
 

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