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Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson'ın ayrı yaşadığı eşi Paddy Bowden evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 22:17 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson'ın ayrı yaşadığı eşi Paddy Bowden evinde ölü olarak bulundu. 29 yıllık eşini terk eden Bruce Dickinson, 90 milyon sterlinlik boşanma davasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson'ın ayrı yaşadığı eşi Paddy Bowden evinde ölü bulundu

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Bruce Dickinson'ın ikinci karısı olan 61 yaşındaki Paddy Bowden, Batı Londra'daki Chiswick'deki evlilik evinde ölü bulundu. Paddy ile üç çocuğu olan şarkıcı, ölümüne "korkunç bir trajedi" adını verdi.

Bruce Dickinson ile Paddy Bowden, 29 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Kasım ayında sonlandırmıştı. Dickinson, 15 yaşındaki küçük fitness eğitmeni Liana ile ilişki kurduktan sonra 90 milyon sterlinlik boşanma davasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Paris'te fitness eğitmeni Liana Dolci ile birlikte yaşamaya başlayan 61 yaşındaki Dickinson, yaptığı açıklamada, "Bu trajik bir kaza gibi görünen korkunç bir trajedi. "Çocuklarımız Austin, Griffin ve Kia ve ben harap durumdayız. Paddy'e olan saygımızdan dolayı ailemiz için bu son derece zor ve acı verici zamanda daha fazla yorum yapmayacağız." ifadelerini kullandı.


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