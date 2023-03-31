Iron Man 3 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte serinin devam filmi Iron Man 3 konusu ve oyuncuları

İlk gösterimi 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan film serisinin 3. filmi olan Iron Man 3 bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Iron Man 3 filminin konusu ve oyuncuları filmin sevenleri tarafından araştırılıyor. İşte Iron Man 3 filmi oyuncuları ve Iron Man 3 filmi konusu...

IRON MAN 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tony Stark, Avengers filminde yaşanan New York olayından sonra psikolojik olarak sorunlar yaşamaktadır ve kendi içerisinde zorlu bir mücadeleye girmiştir. Geçirdiği bu zorlu dönemde Mandarin adında korkunç bir terörist tarafından hayatına darbe alacak ve kendisini tekrar toparlaması gerekecektir. En yakınlarını ve sevdiklerini koruması için zekasının ve cesaretinin yanı sıra bu sefer içgüdülerine de ihtiyacı vardır.

Iron Man 3, Amerikan yapımı, yedinci Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmidir. Marvel Comics tarafından yaratılan Iron Man karakterinin beyazperdedeki üçüncü filmidir. Filmin başrolünü Robert Downey Jr. ve Gwyneth Paltrow paylaşmıştır. Filmin yönetmenliğini ise Shane Black yapmıştır. Gösterim tarihi, 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılmıştır.

IRON MAN 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey Jr. - Demir Adam

Ben Kingsley - Trevor Slattery

Jon Favreau - Harold Hogan

Gwyneth Paltrow - Pepper Potts

Guy Pearce - Aldrich Killian

Don Cheadle - Savaş Makinesi

Ty Simpkins - Harley Keener

Rebecca Hall - Maya Hansen

Jenna Ortega - Vice President's Daughter

James Badge Dale - Eric Savin

Stéphanie Szostak - Ellen Brandt

Stan Lee - Pageant Judge

