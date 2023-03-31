Iron Man 3 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte serinin devam filmi Iron Man 3 konusu ve oyuncuları

İlk gösterimi 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan film serisinin 3. filmi olan Iron Man 3 bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Iron Man 3 filminin konusu ve oyuncuları filmin sevenleri tarafından araştırılıyor. İşte Iron Man 3 filmi oyuncuları ve Iron Man 3 filmi konusu...
Tony Stark, Avengers filminde yaşanan New York olayından sonra psikolojik olarak sorunlar yaşamaktadır ve kendi içerisinde zorlu bir mücadeleye girmiştir. Geçirdiği bu zorlu dönemde Mandarin adında korkunç bir terörist tarafından hayatına darbe alacak ve kendisini tekrar toparlaması gerekecektir. En yakınlarını ve sevdiklerini koruması için zekasının ve cesaretinin yanı sıra bu sefer içgüdülerine de ihtiyacı vardır.
Iron Man 3, Amerikan yapımı, yedinci Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmidir. Marvel Comics tarafından yaratılan Iron Man karakterinin beyazperdedeki üçüncü filmidir. Filmin başrolünü Robert Downey Jr. ve Gwyneth Paltrow paylaşmıştır. Filmin yönetmenliğini ise Shane Black yapmıştır. Gösterim tarihi, 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılmıştır.
Robert Downey Jr. - Demir Adam
Ben Kingsley - Trevor Slattery
Jon Favreau - Harold Hogan
Gwyneth Paltrow - Pepper Potts
Guy Pearce - Aldrich Killian
Don Cheadle - Savaş Makinesi
Ty Simpkins - Harley Keener
Rebecca Hall - Maya Hansen
Jenna Ortega - Vice President's Daughter
James Badge Dale - Eric Savin
Stéphanie Szostak - Ellen Brandt
Stan Lee - Pageant Judge