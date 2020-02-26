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İş adamı Mehmet Dereli sevgilisinin sperm bankasından hamile kaldığı haberlerini doğruladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 13:39 | Son Güncelleme

Sevgilisinin sperm bankasına başvurup hamile kalmasına izin veren 61 yaşındaki ünlü ve sosyetik iş insanı Mehmet Dereli, sevgilisi Elaine Fonseca ile görüntülendi. Dereli, sevgilisinin kendisinden hamile kalmadığı iddialarını doğruladı.

İş adamı Mehmet Dereli sevgilisinin sperm bankasından hamile kaldığı haberlerini doğruladı

Sosyetenin konuştuğu iş insanı Mehmet Dereli, sevgilisi Elaine Fonseca'nın sperm bankasına başvurup hamile kalmasına izin vermişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerden sonra Dereli, sevgilisi ile Nişantaşı'nda ilk kez görüntülendi.

HAMİLE KALMASINA İZİN VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

61 yaşındaki iş insanı Mehmet Dereli, sevgilisi Elaine Fonseca'nın çocuk isteğini "Bu yaştan sonra sorumluluk alamam" diyerek reddetmişti. Ancak Dereli, sevgilisinin bir sperm bankasına başvurup hamile kalmasına izin vererek gündem yaratmıştı.

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HAKKINDA ÇIKAN HABERLERİ DOĞRULADI

Bu gelişme sonrası Mehmet Dereli ve sevgilisi Elaine Fonseca Nişantaşı'nda özel bir hastaneden çıkarken ilk kez Snob Magazin kamerasına takıldı. Mehmet Dereli, basına yansıyan haberlerin doğru olduğunu söyledi. Elaine Fonseca'nın karnının iyice belirginleştiği görüldü.

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MEHMET DERELİ KİMDİR?

1957 İstanbul doğumlu Mehmet Dereli, motor, makine yedek parçaları üreten ve pazarlayan şirketin ortağıdır. Sanayici bir ailenin çocuğu olan Dereli, ilk ve orta eğitimini İstanbul Işık Lisesi'nde tamamladı.

Dereli üniversite için Amerika'ya gitti ancak eğitimini yarıda bırakıp Türkiye'ye döndü. Bunun üzerine aile şirketinde çalışmaya başladı. Ünlü iş adamı, ilk evliliğini Esra Özkan'la yaptı. Bu evlilikten 1989 yılında Emir adlı oğlu dünyaya geldi. Dereli oğlunun annesi olan Özkan'dan bir süre sonra boşandı.

Sürekli magazin dergilerinde boy gösteren Dereli, ikinci evliliğini 1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör'le yaptı. Bu evlilikten ise 2003 yılında Kerim adlı çocukları dünyaya geldi.

2016'da karaciğer nakli olarak hayata tutunan Mehmet Dereli, beş yıldır Brezilyalı Elaine Fonseca' sevgililer. Sosyetik iş adamı 2012 yılında Hülya Avşar'la da kısa süreli bir birliktelik yaşadı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne kadar geniş meshepli bir adam millet aşmış kendini ha sevgilisi başkasiyla yatmış hamile kalmış hamile sperm bankadına gitmiş aynı şey
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