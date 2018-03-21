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İş adamının cinsel ilişkiye zorladığı model altıncı kattan atladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 11:54 | Son Güncelleme

Kendisine tecavüz etmek isteyen iş adamından kaçan Rus model Ekaterina Stetsyuk, Dubai'deki otelin altıncı katından atladı.

22 yaşındaki modelin durumu ağır.

Ekaterina Stetsyuk

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Ekaterina Stetsyuk, yaptığı kontrat gereği bir aydır Dubai'de bulunuyordu. ABD'li bir iş adamıyla tanışan Rus model, şüphelinin kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını iddia etti.

Ekaterina Stetsyuk, yaptığı kontrat gereği bir aydır Dubai'de bulunuyordu. ABD'li bir iş adamıyla tanışan Rus model, şüphelinin kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını iddia etti.
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Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; iş adamının otel odasında boğazına bıçak dayadığını ve karşı koyarsa öldürmekle tehdit ettiğini belirten Stetsyuk, kendisini kurtarabilmek için altıncı kattan aşağı atladı.

Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; iş adamının otel odasında boğazına bıçak dayadığını ve karşı koyarsa öldürmekle tehdit ettiğini belirten Stetsyuk, kendisini kurtarabilmek için altıncı kattan aşağı atladı.
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Mucize eseri kurtulan ancak omurgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç model tedavi altında bulunuyor.

Mucize eseri kurtulan ancak omurgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç model tedavi altında bulunuyor.
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Gözaltına alınan şüpheli, Stetsyuk'un kendisine saldırdığını söyleyerek iddiaları reddetti.

Gözaltına alınan şüpheli, Stetsyuk'un kendisine saldırdığını söyleyerek iddiaları reddetti.
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Anahtar Kelimeler:
Ekaterina Stetsyuk tecavüz iş adamı

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