İş adamının cinsel ilişkiye zorladığı model altıncı kattan atladı

22 yaşındaki modelin durumu ağır.
Ekaterina Stetsyuk
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Ekaterina Stetsyuk, yaptığı kontrat gereği bir aydır Dubai'de bulunuyordu. ABD'li bir iş adamıyla tanışan Rus model, şüphelinin kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını iddia etti.
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Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; iş adamının otel odasında boğazına bıçak dayadığını ve karşı koyarsa öldürmekle tehdit ettiğini belirten Stetsyuk, kendisini kurtarabilmek için altıncı kattan aşağı atladı.
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Mucize eseri kurtulan ancak omurgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç model tedavi altında bulunuyor.
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Gözaltına alınan şüpheli, Stetsyuk'un kendisine saldırdığını söyleyerek iddiaları reddetti.
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