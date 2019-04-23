İş insanlarının koltuklarına çocuklar oturdu

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuklarını çocuklara devretti. İZTO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile oda çalışanlarının çocuklarından oluşan Çocuk Meclisi'nin açılışında konuşan Başkan Mahmut Özgener, 1 yıldır bu görevi sürdürdüğünü söyleyerek meclisi hiç bu kadar kalabalık görmediğini ifade etti. Çocuklara meclise katıldıkları için teşekkür eden Özgener, şöyle dedi:

"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin, cumhuriyetimizin temellerini atarken sadece günün koşullarını, Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış bir ülkenin günlük sorunlarını dikkate almadı. Geleceği gören, kararlarını günü kurtarmak için değil, geleceği kurmak için alan, tüm devrimlerinde toplumsal değişimi, gelişimi, ilerlemeyi önceliğine alan eşsiz bir liderdi. Cumhuriyetin yeni kuşakların omuzlarında yükseleceğini çok iyi biliyor ve tüm adımlarını buna göre atıyordu. Kendisinin 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' cümlelerini bugün burada toplanan kardeşlerimize tekrarlamak istiyoruz. Sizin o heyecanlı gülüşleriniz, gözlerinizdeki parlak ışık Atamızın belirttiği gibi bizlerin yolunu aydınlatan ikbal ışığımız olacak."