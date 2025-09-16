Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
İş vaadiyle kandırıp mide bulandıran 'tuvalet' partisine götürdüler! O anları kameraya aldıkları için ekstra para verdiler

Dubai'de 'Porta Potty' olarak bilinen partiler sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor. Ancak iğrenç partilerin detayları bilinmiyordu. Dubai'ye iş vaadiyle götürülen genç bir partide yaşadığı iğrenç olayları tek tek anlattı. Lüks konaklama, pahalı hediyeler ve zenginlerle tanışma vaadi verilen partide seçilen kurbanlara da ekstra para ödeniyor. İşte skandal partiye katılan genç kızın yaşadıkları...

Ufuk Dağ

Genç bir kadın, Dubai'de yaşadığı iğrenç olayları tek tek anlattı. Orada, internette "Porta Potty" etkinlikleri olarak bilinen, 'özel' mide bulandıran partilere katılmaya zorlandığını anlatan genç kız sözleriyle duyanları şaşkına çevirdi.

İŞ VAADİYLE GÖTÜRÜLDÜ

İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, Dubai'ye yasal bir iş vaadiyle götürüldüğünü, ancak daha sonra aşağılayıcı ve rahatsız edici eylemlere katılmaya zorlandığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA ÇOKÇA GÜNDEM OLDU

BBC Eye belgeselinde yer alan ifadelere göre , "Porta Potty" olarak adlandırılan partiler, kadınlardan vücut sıvılarını içeren cinsel eylemlere katılmalarının istendiği iddia edilen özel etkinlikler olarak biliniyor. Bu terim, özellikle influencer toplulukları arasında birkaç yıldır internette dolaşıyor, ancak şimdiye kadar net ayrıntılar bilinmiyordu.

LÜKS, ZENGİNLİK, HEDİYELER...

Belgeselde konuşan mağdur, parti organizatörlerini temsil ettiklerini iddia eden aracıların kendisine nasıl yaklaştığını anlattı. Mağdur kız yaşadıklarını, "Lüks bir konaklama, hediyeler ve zengin müşterilerle tanışma fırsatı vaat ettiler" sözleriyle anlattı. Konuşmanın devamında, "İlk başta her şey normal görünüyordu, ancak kısa süre sonra olayların aşağılayıcı ve korkutucu olduğunu fark ettim." ifadelerine yer verdi.

MİDE BULANDIRAN DETAYLAR

İğrenç partilerle ilgili detay veren genç kız oraya getirilen insanlardan idrar içip ve dışkı yenmesini, cinsel eylemlerde bulunması istendiğini, hatta bazen bunların filme alındığını anlattı. O anları anlatan genç, "Yapmayacağımı her söylediğimde daha çok ilgi gösteriyorlardı. Ağlayacak, çığlık atacak ve direnecek birini istiyorlardı. Ve genellikle belirli etnik kökenlerden insanları hedef alıyorlardı." dedi.

Bir keresinde, müşterinin kendisine dondurma külahı satın almayı ve içine dışkılamayı teklif ettiğini, ardından da dondurmayı yediğini ve filme alındığını anlattı.

Partinin ev sahipleri, "Sana çete halinde tecavüz etmemiz, yüzüne idrarımızı yapmamız, seni dövmemiz için 3.000 pound ödüyoruz ve eğer seni kaydederken bizim dışkımızı yersen de 1.000 pound daha vereceğiz" teklifinde bulundu.

"SİZ AFRİKALILAR SORUN YARATIYORSUNUZ"

Kadın ayrıca kötü yaşam koşullarında tutulduğunu ve yetkililerle iletişime geçmemesi konusunda uyarıldığını söyledi. Polise ulaşmaya çalıştığında ise kendisine "Siz Afrikalılar sorun yaratıyorsunuz" dendiği ve hiçbir yardım teklif edilmediği iddia edildi.

ESKİ OLAY YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bu ifşaatlar , bu yılın başlarında Dubai'de ağır yaralanan Maria Kovalchuk'un vakasının ardından tekrar gündeme geldi . Annesi , Maria'nın maruz kaldığı istismarı kamuoyuna açıkladı .

BBC belgeseli, organizatörlerin bazılarının Uganda ve Dubai'ye dayandığını ortaya koysa da, birçok isim ve kimlik henüz doğrulanmadı. Soruşturma kapsamında sorgulanan bir kişi, iddiaları "yanlış" olarak nitelendirerek hakkındaki iddiaları reddetti.

Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili resmi bir soruşturma henüz yapılmadı. İğrenç partilerin kurbanları ve organizatörlerinin kimliği henüz doğrulanmadı.

Mynet'in Sesi
