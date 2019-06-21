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İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta memur emeklisi olarak hayatını sürdüren 3 çocuk babası 52 yaşındaki Nurhan Türegün, iş yerinin tanıtımı amacıyla kapısına astığı yazıyla fenomen oldu. Dükkana gelen müşteriler hem derdini anlatıp hem sohbet ediyor hem de dükkandan alışveriş yapmadan çıkmıyor.

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

Zonguldak’ta Tütüncü dükkanı işleten 52 yaşındaki memur emeklisi Nurhan Türegün dükkanına asmış olduğu yazıyla bir anda fenomen oldu. Türegen dükkanına müşteri çekmek amacıyla, ’’Dert dinlenir, sohbet edilir ücretsizdir’’ yazısı astı. Dükkanın kapısındaki yazıyı görenler vatandaşlar, işletme sahibi Nurhan Türegün’e derdini anlatıp sohbet ederek tütün malzemesi alıyor. Kısa zamanda yoğun bir müşteri kitlesine sahip olduğunu anlatan Türegen bu durumda memnun olduğunu ve bir kaç aya kadar farklı bir projelere de imza atacağını söyledi.

"İŞ YERİNİN TANITIMI İÇİN BÖYLE BİR YAZI ASTIM"

52 yaşındaki işletme sahibi Nurhan Türegün, iş yerinin tanıtımı açısından böyle bir yazı astığını söyleyerek, ’’İş yerimizi yeni açtık. Şubat sonunda açtık. İş yerimizin tanıtımını yapmak amacıyla böyle bir fikir ortaya çıkardım. Hem bir espri tarzında hemde dükkanda işlerimizi arttırmak için böyle bir şey yaptık" dedi.

Vatandaşın dükkana gelip kendisiyle derdini anlatıp sohbet ettiğini ifade eden Türegün, ’’İş yeri tanıtımı açısından çok büyük bir faydası var. En azından her gelen yazının anlamını sorarak dükkandan bir şey alıp çıkıyor. Gayet verimli oldu. Vatandaşımız da yoğun bir ilgi gösterdi. Kimi espri olarak algıladı kimide gelip derdini anlatıp sohbet ediyor. Gerçekten baya yoğun bir talep var. Vatandaş derdini gelip anlatıyor bana. Bizlerde dinleyip fikir veriyoruz. Para falanda talep etmiyoruz.Daha değişik şeyler düşünüyorum. Bir kaç aya kadar farklı projelerle yine gündeme gelmeye devam edeceğim" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Iş Yeri nurhan türegün

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