İşçiden çığır açan hareket! Koli bantlarken çığır açtı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2019 07:46 | Son Güncelleme

Koli bantlamada ustalığını konuşturan adamın görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Kendine göre işinde ustalaşan adam, kolileri bantlamada çığır açtı. Yaptığı seri ve profesyonelce hareketler sayesinde izleyenleri büyüleyen işçi kameraya böyle kaydedildi.

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Koli işçi

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