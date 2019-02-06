İşçiden çığır açan hareket! Koli bantlarken çığır açtı

Kendine göre işinde ustalaşan adam, kolileri bantlamada çığır açtı. Yaptığı seri ve profesyonelce hareketler sayesinde izleyenleri büyüleyen işçi kameraya böyle kaydedildi.
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