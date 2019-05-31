İşçiler, devrilen 32 tonluk kolondan son anda kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden firmasında kurulmakta olan seyyar kurutma filtresi için vinçle kaldırılmakta olan 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, direğin askı mapasından kurtularak işçilerin üzerine düştü. Son anda düştüğü fark edilen kolonun üzerlerine geldiğini gören vinç operatörü ve yardımcısı kazadan kıl payı kurtuldu.
Çevredeki işçilerin uyarısıyla kaçan vinç operatörü ve yardımcısı, kolonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Büyük bir faciadan dönülen kazada kolonda ve vinçte maddi hasar oluştu.
Öte yandan işçilerin kaçışı ise, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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