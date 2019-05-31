Mynet Trend

İşçiler, devrilen 32 tonluk kolondan son anda kurtuldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Küre ilçesinde 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, vinçten kurtularak işçilerin üzerine devrildi. Kolonun düştüğü gören işçiler, son anda kaçarak kurtulma anları güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden firmasında kurulmakta olan seyyar kurutma filtresi için vinçle kaldırılmakta olan 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, direğin askı mapasından kurtularak işçilerin üzerine düştü. Son anda düştüğü fark edilen kolonun üzerlerine geldiğini gören vinç operatörü ve yardımcısı kazadan kıl payı kurtuldu.

Çevredeki işçilerin uyarısıyla kaçan vinç operatörü ve yardımcısı, kolonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Büyük bir faciadan dönülen kazada kolonda ve vinçte maddi hasar oluştu.

Öte yandan işçilerin kaçışı ise, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Darp ettiği kadını otomobilden attıDarp ettiği kadını otomobilden attı
Sivrisineklere karşı önlem: Mantar!Sivrisineklere karşı önlem: Mantar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU işçi kolon

En Çok Okunan Trend Haberler

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif

Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif

Belediyenin borcunu ilçedeki billboardlara astırdı

Belediyenin borcunu ilçedeki billboardlara astırdı

Kuzey Kore'nin ABD temsilcisi dahil 5 kişi idam edildi iddiası

Kuzey Kore'nin ABD temsilcisi dahil 5 kişi idam edildi iddiası

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dalaran Soygunu dördüncü bölüm yayında

Dalaran Soygunu dördüncü bölüm yayında

Sultangazi’de darp ettiği kadını otomobilden attı

Darp ettiği kadını otomobilden attı

Sivrisineklere karşı önlem: Mantar!

Sivrisineklere karşı önlem: Mantar!

Uyuyan Suudi Prens 14 yıl sonra başını oynattı

14 yıl sonra başını oynattı!

Yok böyle şaka! Korkudan ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

6 saat oyun oynayan çocuk kalp krizinden öldü

6 saat oyun oynayan çocuk kalp krizinden öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.