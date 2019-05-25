İşçiler inşaatta takıyordu bakın o ne için kullanıyor!

Matt Benedetto, adlı adam yaptığı ilginç icatlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. en son 'Gereksiz İcatlar' temasıyla ilginç icatlara imza atan adam yine rahat durmadı. Var olmayan sorunları bulma ve bunları gereksiz ürünlerle çözme arayışındayım diyen Benedetto, son birkaç hafta, hiç şüphesiz isteyeceğiniz ama gereksiz yere asla ihtiyaç duymayacağınız yeni bir buluş koleksiyonu hazırladı ve beğenilere sundu.
İşte o ilginç icatlar!
İzmir'de ele geçirildi! Tam bin 500 yıllık
Bir il onu konuşuyor! Cezaevinden çıktığı gün bunu yaptı
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum