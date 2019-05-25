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İşçiler inşaatta takıyordu bakın o ne için kullanıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

Hayatını tasarıma adayan ve çeşit çeşit tasarımlar yapıp ciddi paralar kazanan Matt Benedetto adında bir adam, yaptığı ilginç icatlarla herkesi şaşırtmaya kimi zaman da güldürmeye devam ediyor. Farklı bir kafa yapısına sahip olan bu adamın kimsenin üstüne kafa yormadığı konulara bulduğu çözümler gerçekten enteresan! İşte o ilginç icatlar...

İşçiler inşaatta takıyordu bakın o ne için kullanıyor!

Matt Benedetto, adlı adam yaptığı ilginç icatlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. en son 'Gereksiz İcatlar' temasıyla ilginç icatlara imza atan adam yine rahat durmadı. Var olmayan sorunları bulma ve bunları gereksiz ürünlerle çözme arayışındayım diyen Benedetto, son birkaç hafta, hiç şüphesiz isteyeceğiniz ama gereksiz yere asla ihtiyaç duymayacağınız yeni bir buluş koleksiyonu hazırladı ve beğenilere sundu.

İşte o ilginç icatlar!

1. Yatakta bir şeyler izlemek isteyenler için...

as

2. Serçe parmağınız artık acımayacak!

ayak

baret

3. Pizzalar hep üçgen dilim!

dilimy

4. Toz baharattan sıkılanlara sprey baharat!

ği

5. Artık içecekleriniz içinde yeriniz var!

kutu

6. Yürürken çarpışmalara son! Sinyal verici

sinyal

7. Serinlemek için birebir!

şa

8. Kimse nereye gittiğinizi bilemeyecek!

terlik

9. Artık her yerde uyuyabilirsiniz!

yas

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