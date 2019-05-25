İşçiler inşaatta takıyordu bakın o ne için kullanıyor!

Matt Benedetto, adlı adam yaptığı ilginç icatlarla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. en son 'Gereksiz İcatlar' temasıyla ilginç icatlara imza atan adam yine rahat durmadı. Var olmayan sorunları bulma ve bunları gereksiz ürünlerle çözme arayışındayım diyen Benedetto, son birkaç hafta, hiç şüphesiz isteyeceğiniz ama gereksiz yere asla ihtiyaç duymayacağınız yeni bir buluş koleksiyonu hazırladı ve beğenilere sundu.

İşte o ilginç icatlar!

1. Yatakta bir şeyler izlemek isteyenler için...

2. Serçe parmağınız artık acımayacak!

3. Pizzalar hep üçgen dilim!

4. Toz baharattan sıkılanlara sprey baharat!

5. Artık içecekleriniz içinde yeriniz var!

6. Yürürken çarpışmalara son! Sinyal verici

7. Serinlemek için birebir!

8. Kimse nereye gittiğinizi bilemeyecek!

9. Artık her yerde uyuyabilirsiniz!





