İşe alındıktan sonra ortadan kayboluyordu! Patronu ifşa etti, skandal gerçek ortaya çıktı

Playground AI'ın kurucusu Suhail Doshi, ABD'nin meşhur Silikon Vadisi'nde çalışan yazılımcı Soham Parekh'i dolandırıcılıkla suçlayıp sosyal medya platformu X'te ifşa etti.

Doshi, Parekh'in en az üç ya da dört şirkette eş zamanlı çalıştığını belirtirken, daha sonra bu sayının yediye ulaştığını söyledi. Artı49'da yer alan habere göre Parekh'in çalıştığı diğer start-up'ların yöneticileri de benzer deneyimler yaşadıklarını belirtti. Antimetal'in kurucusu Matt Parkhurst, Parekh'in mülakatlarda son derece etkileyici olduğunu ancak işe başladıktan sonra sessizliğe büründüğünü ve başka yerlerde de çalıştığını sonradan fark ettiklerini anlattı.

BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN YAPMIŞ

Parekh, TBPN'ye verdiği demeçte bu hareketinin arkasında maddi baskıların olduğunu söyledi. Haftalık 150 saate varan çalışma sürelerinden bahseden yazılımcı, borçlarını ödeyebilmek adına bu yönteme başvurduğunu açıkladı. Yaşananların ardından yeni bir projeye katıldığını ve gelecekte başka bir iş kabul ederse bunu açıkça bildireceğini söyledi.