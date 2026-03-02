Mynet Trend

İşe alınmayınca tam 12 dava açtı: 2 milyondan fazla kazandı!

İngiltere’de iş başvuruları reddedildikten sonra çok sayıda ayrımcılık davası açan Mudassar Mubin, açtığı davalardan birinde haklı bulundu. Engellilik ve ırk ayrımcılığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mubin, şirket yöneticilerinden 40 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 300 bin TL) istedi.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de, iş başvuruları reddedildikten sonra 12’den fazla ayrımcılık davası açan Mudassar Mubin, bu kez kısmen de olsa dava kazandı. Başvurularında engellilik ve ırk ayrımcılığına uğradığını öne süren Mubin’in, özellikle kekemelik ve Britanyalı Pakistan kökenli olması nedeniyle mağdur edildiğini savunduğu belirtildi.

İşe alınmayınca tam 12 dava açtı: 2 milyondan fazla kazandı! 1

ENGELLİLİK İDDİASI REDDEDİLDİ

Mahkeme, kekemelik nedeniyle engelli sayılması talebini yeniden reddederken, duruşmadaki ifadelerinin “akıcı ve anlaşılır” olduğu yönünde değerlendirme yaptı. Mubin’in, süt ürünleri üreticisi bir markaya karşı açtığı davada ise ırk ayrımcılığı iddiası kabul edildi.

İşe alınmayınca tam 12 dava açtı: 2 milyondan fazla kazandı! 2

Daha önce de çeşitli şirketlere karşı açtığı davaların “gereksiz zaman ve kaynak kullanımı” eleştirisiyle reddedildiği belirtilen Mubin’in, yaklaşık 40 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 300 bin TL) tazminat talep ettiği öğrenildi.

