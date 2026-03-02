İşe alınmayınca tam 12 dava açtı: 2 milyondan fazla kazandı!

İngiltere’de, iş başvuruları reddedildikten sonra 12’den fazla ayrımcılık davası açan Mudassar Mubin, bu kez kısmen de olsa dava kazandı. Başvurularında engellilik ve ırk ayrımcılığına uğradığını öne süren Mubin’in, özellikle kekemelik ve Britanyalı Pakistan kökenli olması nedeniyle mağdur edildiğini savunduğu belirtildi.

ENGELLİLİK İDDİASI REDDEDİLDİ

Mahkeme, kekemelik nedeniyle engelli sayılması talebini yeniden reddederken, duruşmadaki ifadelerinin “akıcı ve anlaşılır” olduğu yönünde değerlendirme yaptı. Mubin’in, süt ürünleri üreticisi bir markaya karşı açtığı davada ise ırk ayrımcılığı iddiası kabul edildi.

Daha önce de çeşitli şirketlere karşı açtığı davaların “gereksiz zaman ve kaynak kullanımı” eleştirisiyle reddedildiği belirtilen Mubin’in, yaklaşık 40 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 300 bin TL) tazminat talep ettiği öğrenildi.