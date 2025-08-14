Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İshal olan yolcu yüzünden uçuş iptal oldu! Her yeri dışkı yapınca...

Newark'tan Indianapolis'e giden Meghan Reinertsen kendini kötü hissedip tuvalete gitti. İshal olan ve kusmaya başlayan genç kadın, ortalığı iyice pisletti ve bir buçuk saat tuvaletten çıkamadı. Daha sonra ise uçağın sonraki uçuşu iptal edildi.

İshal olan yolcu yüzünden uçuş iptal oldu! Her yeri dışkı yapınca...

2024 yılının Temmuz ayında Newark'tan Indianapolis'e giden United Airlines isimli havayolu şirketine ait olan uçakta yaşanan olay aylar sonra ortaya çıktı.

İshal olan yolcu yüzünden uçuş iptal oldu! Her yeri dışkı yapınca... 1

TikTok'ta paylaşımda bulunan yazar ve oyuncu Meghan Reinertsen, Portekiz'den aktarmalı olarak döndüğü uçuşta bir anda çok kötü hissederek tuvalete gittiğini söyledi ve başından geçenleri anlattı. İshal olan ve uçağın tuvaletinde tuvaletini yaparken bir anda kusmaya da başlayan genç yolcu 1.5 saatten uzun süre uçağın tuvaletinde kaldı.

İshal olan yolcu yüzünden uçuş iptal oldu! Her yeri dışkı yapınca... 2

HER YER DIŞKI OLUNCA UÇUŞ İPTAL OLDU

Tuvaletin çok kirlendiğini ve her tarafın dışkı ve kusmuk olduğunu söyleyen Reinertsen'in itirafı TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaştı. Reinertsen, "Bir kabin memuru geldi ve herkesin uçaktan indiğini ve acele etmemem gerektiğini çünkü bu uçağın sonraki uçuşunun iptal olduğunu söyledi" dedi.

İshal olan yolcu yüzünden uçuş iptal oldu! Her yeri dışkı yapınca... 3

Genç kadın, "Benim Portekiz'den bir hastalık taşıma ihtimalim üzerinde durdular. Ben salgının ilk hastası olabilirdim. Bundan korktukları için uçuşu iptal ettiler" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Abisinin yaşadığı başına geldi! Doğumdan hemen sonra...Abisinin yaşadığı başına geldi! Doğumdan hemen sonra...
Sokak satıcısından aldı, hayatını kaybetti! Kısa sürede öldürüyor...Sokak satıcısından aldı, hayatını kaybetti! Kısa sürede öldürüyor...

Anahtar Kelimeler:
uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedeflerini açıkladı

TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedeflerini açıkladı

Instagram'ın yeni özelliği tepki çekti! Savcılardan uyarı...

Instagram'ın yeni özelliği tepki çekti! Savcılardan uyarı...

Sokak satıcısından aldı, hayatını kaybetti! Kısa sürede öldürüyor...

Sokak satıcısından aldı, hayatını kaybetti! Kısa sürede öldürüyor...

İshal olduğu için uçuş iptal edildi! Her yeri dışkı yapınca...

İshal olduğu için uçuş iptal edildi! Her yeri dışkı yapınca...

Abisinin yaşadığı başına geldi! Doğumdan hemen sonra...

Abisinin yaşadığı başına geldi! Doğumdan hemen sonra...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.