İshal olan yolcu yüzünden uçuş iptal oldu! Her yeri dışkı yapınca...

2024 yılının Temmuz ayında Newark'tan Indianapolis'e giden United Airlines isimli havayolu şirketine ait olan uçakta yaşanan olay aylar sonra ortaya çıktı.

TikTok'ta paylaşımda bulunan yazar ve oyuncu Meghan Reinertsen, Portekiz'den aktarmalı olarak döndüğü uçuşta bir anda çok kötü hissederek tuvalete gittiğini söyledi ve başından geçenleri anlattı. İshal olan ve uçağın tuvaletinde tuvaletini yaparken bir anda kusmaya da başlayan genç yolcu 1.5 saatten uzun süre uçağın tuvaletinde kaldı.

HER YER DIŞKI OLUNCA UÇUŞ İPTAL OLDU

Tuvaletin çok kirlendiğini ve her tarafın dışkı ve kusmuk olduğunu söyleyen Reinertsen'in itirafı TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaştı. Reinertsen, "Bir kabin memuru geldi ve herkesin uçaktan indiğini ve acele etmemem gerektiğini çünkü bu uçağın sonraki uçuşunun iptal olduğunu söyledi" dedi.

Genç kadın, "Benim Portekiz'den bir hastalık taşıma ihtimalim üzerinde durdular. Ben salgının ilk hastası olabilirdim. Bundan korktukları için uçuşu iptal ettiler" dedi.