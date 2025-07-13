IShowSpeed tekrar Türkiye'ye geldi, İstanbul'dan canlı yayın açtı: 'Döner' cevabı yuhalandı, takla attı, ay yıldızlı armayı öptü... Çok ilginç anlar!

FIFA, Fortnite gibi oyunlarla başlayarak kısa süre içinde büyük bir kitleye ulaşan Amerikalı ünlü YouTuber IShowSpeed, yeniden Türkiye'ye geldi. Gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan Speed, tekrar geldiği İstanbul'dan bir kez daha canlı yayına başladı. İşte IShowSpeed'in 13 Temmuz tarihli Türkiye macerasından birbirinden ilginç detaylar...

ISHOWSPEED'E "TÜRK ELON MUSK" VE CZN BURAK REHBERLİK ETTİ

iShowSpeed Türkiye canlı yayında ilk olarak gerek yüz hatlarıyla gerekse görünümüyle Tesla CEO'su Elon Musk'a benzeyen "Türk Elon Musk" ile buluştu. Speed'e canlı yayınında "Türk Elon Musk"ın yanında CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir eşlik etti.

SPEED, TÜRK DÖNERİ İLE ALMAN DÖNERİNİ KARŞILAŞTIRDI! ALMAN DÖNERİ DEYİNCE...

Türkiye ve Almanya'da dönerini karşılaştıran Speed, Alman dönerinin daha iyi olduğunu söyledi. Hal böyle olunca vatandaşların tepkisiyle karşılaştı ve yuhalandı. Speed'in Alman dönerini Türk dönerine tercih etmesi sosyal medyada da gündem oldu.

TAKLA ATIP AY YILDIZLI ARMAYI ÖPTÜ

IShowSpeed, 42 milyon aboneye de Türkiye’de ulaştı. Ünlü isim bu başarısını takla atıp ay yıldızlı armayı öperek kutladı.

IShowSpeed canlı yayında 500 bine yakın kişi tarafından takip edildi.

ISHOWSPEED KİMDİR?

IShowSpeed, gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan, 21 Ocak 2005 doğumlu Amerikalı bir YouTuber, canlı yayıncı ve rapçidir. Cincinnati, Ohio çıkışlı olan Speed, FIFA, Fortnite gibi oyunlarla başlayarak kısa süre içinde büyük bir kitleye ulaşmıştır. Yüksek enerjisi, beklenmedik tepkileri ve samimi davranışlarıyla tanınan Speed'in ani bağırışları, sandalyeden düşmeleri ya da köpek gibi havlama gibi viral anları onu tanınır kılmıştır. YouTube'da abone sayısı 42 milyonu geçmiştir.