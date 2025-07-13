Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

IShowSpeed tekrar Türkiye'ye geldi, İstanbul'dan canlı yayın açtı: 'Döner' cevabı yuhalandı, takla attı, ay yıldızlı armayı öptü... Çok ilginç anlar!

İçerik devam ediyor
Enes Çırtlık

IShowSpeed Türkiye'ye geldi. Kısaca "Speed" olarak da bilinen Amerikalı ünlü YouTuber Darren Jason Watkins Jr., bir kez daha ülkemizi ziyaret etti. IShowSpeed ayağının tozuyla İstanbul'dan canlı yayın açmayı da unutmadı. IShowSpeed'in Türkiye canlı yayını sosyal medyada gündem oldu. İşte birbirinden renkli anların yaşandığı yayından ilginç anlar!

FIFA, Fortnite gibi oyunlarla başlayarak kısa süre içinde büyük bir kitleye ulaşan Amerikalı ünlü YouTuber IShowSpeed, yeniden Türkiye'ye geldi. Gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan Speed, tekrar geldiği İstanbul'dan bir kez daha canlı yayına başladı. İşte IShowSpeed'in 13 Temmuz tarihli Türkiye macerasından birbirinden ilginç detaylar...

IShowSpeed tekrar Türkiye ye geldi, İstanbul dan canlı yayın açtı: Döner cevabı yuhalandı, takla attı, ay yıldızlı armayı öptü... Çok ilginç anlar! 1

ISHOWSPEED'E "TÜRK ELON MUSK" VE CZN BURAK REHBERLİK ETTİ

iShowSpeed Türkiye canlı yayında ilk olarak gerek yüz hatlarıyla gerekse görünümüyle Tesla CEO'su Elon Musk'a benzeyen "Türk Elon Musk" ile buluştu. Speed'e canlı yayınında "Türk Elon Musk"ın yanında CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir eşlik etti.

IShowSpeed tekrar Türkiye ye geldi, İstanbul dan canlı yayın açtı: Döner cevabı yuhalandı, takla attı, ay yıldızlı armayı öptü... Çok ilginç anlar! 2

SPEED, TÜRK DÖNERİ İLE ALMAN DÖNERİNİ KARŞILAŞTIRDI! ALMAN DÖNERİ DEYİNCE...

Türkiye ve Almanya'da dönerini karşılaştıran Speed, Alman dönerinin daha iyi olduğunu söyledi. Hal böyle olunca vatandaşların tepkisiyle karşılaştı ve yuhalandı. Speed'in Alman dönerini Türk dönerine tercih etmesi sosyal medyada da gündem oldu.

IShowSpeed tekrar Türkiye ye geldi, İstanbul dan canlı yayın açtı: Döner cevabı yuhalandı, takla attı, ay yıldızlı armayı öptü... Çok ilginç anlar! 3

TAKLA ATIP AY YILDIZLI ARMAYI ÖPTÜ

IShowSpeed, 42 milyon aboneye de Türkiye’de ulaştı. Ünlü isim bu başarısını takla atıp ay yıldızlı armayı öperek kutladı.

IShowSpeed tekrar Türkiye ye geldi, İstanbul dan canlı yayın açtı: Döner cevabı yuhalandı, takla attı, ay yıldızlı armayı öptü... Çok ilginç anlar! 4

IShowSpeed canlı yayında 500 bine yakın kişi tarafından takip edildi.

ISHOWSPEED KİMDİR?

IShowSpeed, gerçek adı Darren Jason Watkins Jr. olan, 21 Ocak 2005 doğumlu Amerikalı bir YouTuber, canlı yayıncı ve rapçidir. Cincinnati, Ohio çıkışlı olan Speed, FIFA, Fortnite gibi oyunlarla başlayarak kısa süre içinde büyük bir kitleye ulaşmıştır. Yüksek enerjisi, beklenmedik tepkileri ve samimi davranışlarıyla tanınan Speed'in ani bağırışları, sandalyeden düşmeleri ya da köpek gibi havlama gibi viral anları onu tanınır kılmıştır. YouTube'da abone sayısı 42 milyonu geçmiştir.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mars'ta keşfedildi! Krater duvarını aşarak akıyor...Mars'ta keşfedildi! Krater duvarını aşarak akıyor...
UNESCO listesindeydi! 852 yıllık gelenek iptal edildi! Nedeni de...UNESCO listesindeydi! 852 yıllık gelenek iptal edildi! Nedeni de...

Anahtar Kelimeler:
Türkiye fenomen Canlı yayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

'Herkes altını pohpohlarken...' Uzman isim 'bedava diyorduk' diyerek işaret etti! 'Şaşırtıcı olmaz, gaza gelmeyin'

'Herkes altını pohpohlarken...' Uzman isim 'bedava diyorduk' diyerek işaret etti! 'Şaşırtıcı olmaz, gaza gelmeyin'

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

El Chapo'nun oğlu itirafçı oldu! Servet ödeyecek...

El Chapo'nun oğlu itirafçı oldu! Servet ödeyecek...

Uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! "Neden kestin?"

Uçak kazasının ses kaydı ortaya çıktı! "Neden kestin?"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.