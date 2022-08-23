Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hayatı herkesi şaşırttı

Şimdi bir milyoner olan Atlanta'dan 38 yaşındaki Justin Gilmore, çocukluğunda yaşadıkları zorluk ve yoksulluğa rağmen nasıl kendisine ve ailesine böyle bir hayat inşa edebildiğini anlattı. Sobada ısıtılan suyla tek küvette 3 kardeş yıkanacak kadar yoksulluk çeken genç adam, şimdi neredeyse servet kazandığını ve daha fazlası için yılmadan çalışacağını açıkladı.

ZORLUK İÇİNDE BÜYÜDÜ

Elektriklerin kesildiği geceleri, ailesinin mısır gevreği ve sandviçle geçindiğini ve 2019'da vefat eden annesi Sandra'nın faturalara yetişmek için mücadele ederken beslenmek için büyükanne ve büyükbabasını ziyaret ettiğini anlattı.

Gilmore, annesinin elektrik kesildiğinde suyu ısıtmak için portatif bir soba kullandığı ve sonra onu küvete döküp önce kendisinin, ardından küçük erkek kardeşinin ve sonra kız kardeşinin nasıl aynı suda yıkandığını anımsadı.

OKULDAN ATILDI

Tüm bu zorulukların içinde eğitim hayatının pek başarılı ilerlemedğini söyleyen Gilmore, 15 yaşında öğretmenli tarafından okuldan atıldı. Bu durum, onu genç yaşta servetini inşa etmeye itti.

GİRİŞİMİ BAŞARILI OLDU

Okuldan atılan genç adam, bir süre düşük bir saatlik ücretle yerel bir bakkalda çalıştı. Daha sonra burada gece müdürlüğüne terfi etti. Gilmore daha sonra yen bir girişimde bulunmaya karar verdi ve arabasının arkasında pizza satmaya başladı. Bu iş çok başarılı ilerledi.

EBEVEYN OLMAK ETKİLEDİ

2004 yılında Gilmore, ilk oğlu Justin Jr.'ı kucağına aldı. Ebeveyn olmak, onu daha karlı bir girişim aramaya itti. Böyle olunca ATM'lerle ilgili bir girişimde bulunmaya karar verdi. ATM'lere ihtiyaç duyan yerleri keşfetmeye başladı, onlara ücretsiz kurulum teklif etti ve böyle böyle ilerledi.

GELECEĞE DÖNÜK DÜŞÜNÜYOR

Gilmore şimdi, ülke çapında bankamatikleri çalıştırarak ayda 240.000 dolardan fazla komisyon alıyor. Genç girişimcinin şu anda 600 ATM'si var ve ülke çapındaki müşteriler için 2.000'den fazla ATM'yi işliyor, ancak işi henüz bitmedi. Kendini "ATM Kralı" ilan eden şirketiyle genç milyoner, geleceğe dönük düşünüyor ve şimdiden işini Bitcoin ATM'leriyle sürdürmeyi planlıyor.

ŞANSLI HİSSEDİYOR

ATM Kralı, birden fazla lüks ev, spor arabalarla dolu bir garaj ve çok sayıda eğlenceli teknolojik oyuncak sahibi olabilmek için çok çalıştı, ancak en çok bu ailesine destek olabilmekle gurur duyuyor. Amcası ve erkek kardeşiyle çalışan Gilmore, 2019'da vefat edene kadar annesine bakabildiği için kendini şanslı hissediyor.



