Işın Karaca annesini ölümle tehdit eden hesabı ifşa etti

Sanatçı Işın Karaca, Instagram hesabından annesi Şeniz Büyükkaraca'nın iki haftadır ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Karaca, aynı zamanda annesinin ağır hakaretlere maruz kaldığını söyleyerek o hesabı ifşa etti.

47 yaşındaki şarkıcı, durumu polise bildirdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

Seni bulacağım! İki haftadır anneme ettiğin her küfrün, her ölüm tehdidini, her hakaretini sana yedirtmek benim boynumun borcu... İstediğin vpn’i kullan, istediğin ülke de ol. Domuz bağı ile öldüreceksin öyle mi annemi? Tecavüz edeceksin öyle mi? Evini biliyorsun öyle mi? Polisler bile utandı senin yazdıklarından şahsiyetsiz! Annemi korkuttuğunu sanacaksın öyle mi? Bence sen benden ve şerrimden kork! Söz konusu annem olunca akan sular durur.