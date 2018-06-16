Işın Karaca, Sedat Doğan hakkında açtı ağzını yumdu gözünü

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işın Karaca, eski kocası Sedat Doğan'a açtığı davanın 4 sene önce açıldığını söyleyerek “Dün başlayan bir konu değil bu ama yeni basına çıkmaya başladı. Ben 4 yıl boyunca sakladım bu durumu bir anne olarak. 4 yıl boyunca neden sakladığımı da söyleyeyim. Korkumdan ya da başka bir şeyden ötürü değil. Bu böyle çamur olacak bir konu değil. Ama ne yazık ki duyuldu. Benim şarkıcılığım, şanım ve şöhretimden önce bir insanlığım ve bir anneliğim var. Ben hayatım boyunca çocuklarımı basından uzak tuttum. Benim oğlum 24 yaşında basında göremezsiniz” dedi. 'KAVUN MU BU?'

Işın Karaca onuru ve şerefi için yaşadığını ifade ederek “Ben hayatım boyunca onurum ve haysiyetim için yaşadım. Benim kimsenin hayatında gözüm olmadı, parasında gözüm olmadı, kimsenin yaptığı işte gözüm olmadı. Allah bana ne verdiyse onu yaşadım. Günahı ve sevabıyla ben yaşadım. Hep bana, sen de evlenmeseydin diyorlar. Bu kavun mu? İnsan koklayamıyor ne olacağını bilemiyorsun. Zaman içerisinde insanların nasıl değişebileceğini, yada ne hatalar yapabileceğini bilmiyoruz” söyledi.

'ÇOCUKLARIMIN BAŞINI EĞDİRMEM' Işın Karaca eski eşinin son haline üzüldüğünü ama çocuklarının başını yere eğdirmeyeceğini sözlerine ekleyerek “En son ki haline o kadar üzülüyorum ki. O anne, baba izlerken düşünüyorum. Allah kimseyi böyle bir dehşete düşürmesin. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Bu o kadar büyük bir şey ki, ama onlar o sınavı verirken bende kendi çocuklarımın başını eğdiremem” dedi. 'KIZ BENİ İSTEDİ DİYE KÜFÜR ETMİŞ' Eski kocasının kendine küfür ettiğini de sözlerine ekleyen Işın Karaca “4 sene önce kendiside Türkiye’deyken ve davalardan haberdardı. Ben bir dava açtım. Bir gün Mia ağzında bir küfürle eve geldi. O zamanlar çocuğum 3 yaşına yakındı ağzında bir küfür. Onda kaldığı gün Mia gece uyanmış ve annemi istiyorum demiş. Oda bir küfür etmiş benimle alakalı. Bende bunu duyunca bu iş böyle olmaz dedim. Bununla ilgili bir şeyler yapmam gerekiyor dedim ve avukatım ile görüştüm. Çok rahatsız olduğumu dile getirdim. Kızım onun evine gidiyor ve tedirgin oluyorum dedim.

'MİA BABASINDA BABASI GECE KULÜBÜNDE' Işın Karaca sözlerine şöyle devam etti: “Ben anneyim ve annelik yapmakla hükümlüyüm. Babada babalık yapmakla hükümlüdür. Babalığını yapabilsin diye maddi manevi elimden gelen her şeyi yaptım. Bir zaman sonra kardeşlerimde maddi manevi destek vermiş benim haberim olmadan. 4 yıl önce açtığım dava 2 yıl sürdü. Davanın içeriği ise Mia’nın 18 yaşına kadar babasını görmemesiydi. Bu görüşlerin tamamen kaldırılmasıydı. Babası ile hafta sonunu geçirmek için giderdi. Benim tanıdığım insanlar onu gece kulüplerinde görüyor ve çocuk nerde, başında kimin yanında bilmiyoruz. Ben hep kapalı kutu kaldım bu konularda ama bir baktım ki belden aşağı vurmaya başladılar bende olduğu gibi anlatıyorum” 'SEDAT DOĞAN'IN AİLESİ BANA DAVA AÇAMAZ' “Karşı taraf bana dava açamaz. Onun ailesi bana dava açamaz. Kendisi gelirse Türkiye’ye o dava açabilir. Ben ailesi ile evlenmedim ki bana dava açsın. Ben onunla evlenip, boşandım, ailesi ile değil. Ben kendisine dava açtım 18 yaşına kadar göremeyecek çocuğumu ve soyadı ile ilgili davayı da çok net kapattık.”