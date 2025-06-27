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Isıtmalı beton döşenmişti! Altından 400 yıllık tarih çıktı! Mühürlü halde bulundu...

Fransa'da restorasyon çalışmaları sırasında, 400 yıldır açılmamış bir mezar bulundu. Isıtmalı beton döşemesi yer altı nemini ve tuzu yukarı çekerek taşların çatlamasına neden olunca mezar bulundu.

Isıtmalı beton döşenmişti! Altından 400 yıllık tarih çıktı! Mühürlü halde bulundu...

İçindekiler

  • MERDİVEN GÖMÜ ODASINA AÇILIYOR

Fransa’nın Dijon kentindeki 12’nci yüzyıldan kalma Saint-Philibert Kilisesi’nde yapılan restorasyon çalışmalarında 400 yıllık mezar bulundu. Roma mimarisi tarzında inşa edilen ve kentte bu tarzda ayakta kalan tek yapı olan kilise, Fransız Devrimi sonrası ibadete kapatıldı ve 20’nci yüzyılda bir süre tuz deposu olarak kullanıldı. Bu kullanım, yapının taşlarında ciddi hasara yol açtı.

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1974 yılında yapılan hatalı bir restorasyon sırasında zemine ısıtmalı beton döşendi. Fakat bu uygulama, yer altı nemini ve tuzu yukarı çekerek taşların çatlamasına neden oldu. Son yıllarda başlatılan yeni bir restorasyon kapsamında bu beton kaldırıldı ve kilisenin altında kalıntılar bulundu.

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MERDİVEN GÖMÜ ODASINA AÇILIYOR

Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (INRAP) tarafından yürütülen kazılarda, betonun altından uzun süredir unutulmuş bir merdiven ortaya çıkarıldı. Bu merdiven, en az 400 yıldır mühürlü olan bir gömü odasına açılıyor. Odanın içinde çocuklar ve yetişkinlerin tabutlara gömülmüş kalıntılarına ulaşıldı. Araştırmacılar, bu kişilerin büyük ihtimalle salgın hastalık ya da kıtlık gibi toplu ölümlere neden olan bir felaketin kurbanları olabileceğini düşünüyor. INRAP’ın açıklamasına göre, gömü odası muhtemelen 15'inci veya 16'ncı yüzyıla ait. Kazılar sırasında 11 ve 13'üncü yüzyıllara ait mezar taşları ile 6'ncı yüzyıla kadar uzanan lahitler de bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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